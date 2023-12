Aus heiterem Himmel: Wildgewordener Schäferhund attackiert Kinder – mehrere Verletzte

Von einem Schäferhund wurden sechs Personen in Freising verletzt. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/imago

Ein Schäferhund hat völlig unvermittelt eine Gruppe an Passanten in Freising attackiert. Das wild gewordene Tier verletzte sechs Personen, darunter drei Kinder.

Freising – Es waren beängstigende Szenen, die sich am Sonntag gegen 13 Uhr im Lerchenfelder Pirolweg abspielten. Wie die Polizei am Dienstag auf FT-Nachfrage bestätigte, war es dort zu einer Hundeattacke gekommen. Ein frei laufender Schäferhund war auf Fußgänger und Fahrradfahrer losgegangen.

Unter den geschockten Betroffenen war auch eine Freisingerin, die namentlich nicht genannt werden möchte. Die 39-jährige Mutter war mit ihrer elfjährigen Tochter im Pirolweg unterwegs. Immer noch unter dem Eindruck der Attacke stehend berichtete sie dem FT gegenüber von den bangen Minuten.

Mutter stellt sich schützend zwischen ihrem Kind und dem Hund

„Der Hund kam auf uns zu gerannt und hat versucht, meine Tochter im Gesicht anzugreifen. Ich bin natürlich dazwischen gegangen und wurde dabei am Boden liegend in die Wade gebissen“, erzählt sie. Und weiter: „Wir alle hatten in diesem Moment wirklich Panik, fast schon Todesangst.“ Auch vier weitere Personen, darunter zwei Kinder, seien Opfer des wildgewordenen Schäferhunds geworden. „Es hat fast eine Stunde gedauert, bis der Hund von der alarmierten Polizei eingefangen werden konnte“, erinnert sie sich.

Der Tatort: Im Pirolweg in Lerchenfeld wurden sechs Personen Opfer einer Hundeattacke durch einen freilaufenden Schäferhund. © . Lehmann

Auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts bestätigte die Polizeiinspektion Freising den Vorfall. „Wir sind mit insgesamt vier Streifen angerückt, haben den Hund gefangen und dann an das Tierheim übergeben“, berichtet Kommissarin Julia Eckl von der Freisinger Polizei und weiter: „Sechs Personen wurden dabei verletzt, die meisten von ihnen kamen mit leichten Verletzungen wie Rissen und Wunden davon.“

Risse und Wunden: Rettungswagen bringt Opfer ins Klinikum

Mit einem Rettungswagen wurden drei der Betroffenen – die Freisingerin und ihre Tochter sowie eine 70-jährige Frau – ins Klinikum Freising gefahren und dort versorgt. Ein älterer Mann kam mit einem weiteren Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. Zwei verletzte Kinder wurden schließlich von den besorgten Eltern in ein nahe gelegenes Kinderklinikum gebracht.

Später konnte dann der Besitzer des Tieres ausfindig gemacht werden. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann. Ihm wurde die Erlaubnis zur Haltung von Hunden entzogen. Zudem erwartet ihn eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Im Tierheim wird der Hund isoliert

„Solche Hunde bekommen bei uns im Tierheim erst einmal einen Maulkorb aufgesetzt, damit wir uns in Ruhe anschauen können, was mit dem Tier los ist“, erläutert Joseph Popp vom Tierschutzverein Freising. So sei das Vorgehen auch bei besagtem Schäferhund gewesen. Dem Besitzer sei bekannt gewesen, dass sein Haustier sehr schnell aggressiv reagiere – sowohl gegenüber anderen Hunden als auch Menschen.

„Für Hunde dieser Art haben wir bei uns im Tierheim extra sogenannte Quarantäneboxen, also einen eigenen Zwinger mit viel Auslauf. So kommen sie nicht mit anderen Hunden in Berührung“, berichtet Popp. Wie es mit dem Schäferhund in Zukunft. (Pauline Zapp)