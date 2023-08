Freisinger (21) stirbt bei Musikfestival - Gaffer behindern Rettungskräfte

Auf dem Heroes-Festival in Hannover ist ein 21-Jähriger aus Freising zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Die Polizei ermittelt.

Hannover/Freising - Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Freising ist am Freitagabend beim Heroes-Musikfestival in Hannover in der Nähe einer Bühne zusammengebrochen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Nun wurde bekannt, dass der junge Mann aus der Stadt Freising stammte.

„Wir gehen von einem gesundheitlichen Problem aus“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ob es eine Obduktion des 21-Jährigen gibt, müsse die Staatsanwaltschaft im Laufe der Woche entscheiden. Die Polizei hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Freisinger stirbt bei Musikfestival in Hannover: Polizei muss Schaulustige zurückdrängen

Der junge Mann hatte laut einer dpa-Meldung „am frühen Freitagabend plötzlich gesundheitliche Probleme“ und war zu Boden gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen und dem Transport in eine Klinik starb er wenig später im Krankenhaus. Bisher gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, sagte der Polizeisprecher.

Mehrere Schaulustige sollen den Einsatz der Rettungskräfte behindert haben. Polizisten mussten den Angaben zufolge mehrere Menschen zurückdrängen. Ein 43-Jähriger versuchte offenbar, mit seinem Handy ein Video zu machen. Die Ermittler fanden auf dem Gerät aber keine Videos. Daher wurde dem Mann lediglich ein Platzverweis erteilt.

Das Heroes-Festival besteht aus einer Reihe von Konzerten bekannter Deutschrapper an verschiedenen Standorten. ft

