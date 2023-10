Freisings Briefwahl-Krimi wird immer mysteriöser: Jetzt ermittelt die Polizei

Von: Andrea Beschorner

Wahlunterlagen schmerzlich vermisst! In Freising warteten zahlreiche Wähler vergeblich. © zz

Wurden die Briefwahlunterlagen vorsätzlich oder wegen organisatorischer Mängel nicht zugestellt? Diese Frage soll nun geklärt werden. Inzwischen fordern Betroffene eine Entschuldigung.

Freising – Nächstes Kapitel im Freisinger Briefwahlunterlagen-Krimi. Und wie es sich für einen solchen gehört, hat sich zwischenzeitlich auch die Polizei eingeschaltet.

Dass der Freisingerin Pamela Kunz und ihrem Sohn die verschollen geglaubten Unterlagen in der Nacht zum Samstag von einem Unbekannten vor die Tür gelegt wurden, ist schon suspekt. Eine Überwachungskamera hat den fremden Mann aufgezeichnet, der zunächst offenbar den Briefkasten gesucht, die Briefe dann aber einfach vor die Tür gelegt hatte. „Mein Sohn ist zwar gleich aus dem Haus, nachdem die Videoüberwachung die Meldung gab, dass sich eine Person vor dem Haus aufhält“, so Kunz. Doch er habe nur noch die Rücklichter eines Autos gesehen, das in der Dunkelheit verschwand.

Betroffene ist sich sicher: Der Plan hätte aufgehen können

Mittlerweile hat die Familie das Video der Stadt Freising übergeben, die wiederum hat die Rechtsabteilung mit der Sache betraut. Pamela Kunz: „Der Plan hätte aufgehen können.“ Denn wenn die Unterlagen zu nachtschlafender Zeit heimlich und unbemerkt in den Briefkasten geworfen worden wären, hätte man diese einfach am nächsten Tag mit der Tagespost entnommen – niemand hätte Verdacht geschöpft, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein könnte.

Doch noch ein Punkt verwundert: Einige weitere Freisinger, die ihre Briefwahlunterlagen nicht erhalten hatten, haben sich nach dem Wochenende beim Freisinger Tagblatt gemeldet. Die Unterlagen waren plötzlich im Briefkasten. Diejenigen, die sich gemeldet haben, wohnen in unterschiedlichen Ecken Freisings und hatten die Briefwahl zu unterschiedlichen Zeiten beantragt – die einen Wochen vor der Landtagswahl, andere einige Tage davor. „Wir sind sehr daran interessiert, dass die Angelegenheit aufgeklärt wird, da ja einige Wähler um ihr Wahlrecht betrogen wurden – und vielleicht sogar vorsätzlich“, sagt Pamela Kunz.

Vize-Polizeichef: Es bedarf weiterer Ermittlungen

Bei der Polizei Freising nachgefragt, ob die Sache polizeirelevant sei, bewertet der stellvertretende Dienststellenleiter Hans-Jürgen Hintermeier das Ganze so: „Um die Frage zu klären, ob die zu späte oder Nicht-Zustellung vorsätzlich im Sinne einer Verletzung des Postgeheimnisses oder lediglich durch organisatorische Mängel entstanden ist, bedarf es weiterer Ermittlungen.“

Und dann gibt es noch Betroffene, wie etwa Ursula Seiler, die sich neben einer Aufklärung eine offizielle Entschuldigung wünschen – und „kein Verstecken hinter juristischer Irrelevanz des Vorgangs“.

Weitere Betroffene

Aktuell haben sich etwa 100 Menschen bei der Stadt Freising gemeldet, die keine Unterlagen erhalten haben. Einige haben das aber bislang nicht getan, wie Renate Kürzinger aus Pulling: Sie hatte sich darüber geärgert, aber sich bisher nicht im Bürgerbüro gemeldet. Was sie jetzt nachholen wird – und sie ruft alle Betroffenen auf, es ihr ebenfalls gleichzutun.

