„Fühle mich verarscht“: Fußball-Trainer organisiert Spende nach Namibia - und hat dann riesen Ärger mit Zoll

Sebastian Jocham kurz vor der Verladung der Sachen aufs Schiff. © privat

Viele Fußball-Bekleidungsspenden hatte Sebastian Jocham aus Kochel gesammelt, um damit in Namibia Kindern zu helfen. Doch die Behörden in Afrika machten ihm große Schwierigkeiten.

Kochel am See – Anfang des Jahres gingen 15 Kartons mit jeweils 20 Kilogramm Kleidern und Schuhen auf den Weg nach Namibia. Sebastian Jocham aus Kochel hatte bei zahlreichen Fußballvereinen aus der ganzen Region um Ausrüstungsspenden gebeten, um damit benachteiligten Kindern über die Initiative „Dein Ball für Namibia“ helfen zu können. Nicht nur die Spendenbereitschaft war groß, sondern es fanden sich auch Sponsoren, um den Transport auf dem Frachtschiff zu finanzieren. Doch nun ist Jocham ernüchtert.

Fußball-Ausrüstung gespendet: Zoll in Namibia forderte 1100 Euro nach

In mühsamer Kleinarbeit hatte er im Winter alle Details, wie vom deutschen Zoll vorgeschrieben, angegeben und entsprechende Listen erstellt. Nach etwa acht Wochen auf See kamen die Sachen dann in Namibia an – und Jocham bekam eine überraschende Mitteilung von den afrikanischen Zollbehörden: „Sie teilten mir mit, dass die Sachen sehr hochwertig seien, und dass die Gefahr bestünde, dass sie im Land verkauft werden.“ Deshalb müsste er Zollgebühren in Höhe von 1100 Euro entrichten. „Dies würde angeblich der Mehrwertsteuer bei einem Weiterverkauf entsprechen“, erzählt Jocham. Ansonsten würde man alles vernichten. Außerdem wurde ihm gesagt, dass man die gebrauchten Fußballschuhe nicht einführen dürfe, weil sich womöglich ein Pilz darin befinden könnte.

Die Verantwortlichen vor Ort freuten sich über die gespendeten Sachen, die nach Schwierigkeiten mit dem Zoll dann doch endlich ankamen. © privat

Fußball-Spende verursacht Ärger: Lösung mit Initiative „Dein Ball für Namibia“ gefunden

Jocham, der in seiner Freizeit Athletiktrainer der Ersten Mannschaft des TuS Geretsried ist und zudem auf selbstständiger Basis Profi- und Amateurfußballer betreut, fiel aus allen Wolken. Damit hatte er nicht gerechnet. Zwei Monate zog sich die ganze Sache hin. „Sie haben auch gedroht, mir die ganzen Lagerkosten in Rechnung zu stellen“, berichtet Jocham. „Und die Entsorgungskosten hätte ich sonst auch noch bezahlen sollen.“ Und keiner habe ihm sagen können, wie hoch das alles gewesen wäre.

Nach Rücksprache mit der Initiative „Dein Ball für Namibia“ wurde eine Lösung gefunden: Der Verein zahlt die Hälfte der Kosten und stellt Jocham für die andere Hälfte eine Quittung über eine Sachspende aus, damit sie Jocham wenigstens von der Steuer absetzen kann – bezahlen musste der Kochler die 500 Euro aber aus eigener Tasche. „Sie haben das auch sehr bedauert“, berichtet Jocham. Er sei der Erste gewesen, dem dies passiert sei. „Die Behörden würden sich wohl ab und an Spendenpakete aus Europa rauspicken.“

Trainer aus Kochel spendet Fußball-Ausrüstung nach Namibia: „Ich fühle mich verarscht“

Nachdem das Geld nach Namibia überwiesen war, ging alles ganz schnell: Alle Sachen passierten den Zoll, sogar die angeblich mit Pilzen infizierten Schuhe. Die Verantwortlichen der Initiative vor Ort packten die Sportartikel aus und verteilten sie an die Kinder. „Sie haben sich sehr gefreut“, wurde Jocham mit Fotos berichtet.

Trotzdem: „Ich fühle mich verarscht“, sagt der Kochler in Bezug auf die Zollbehörde in Namibia. „Das war alles nicht transparent.“ Deren Argumente könne er nicht nachvollziehen: „Man schickt doch keine kaputten Sachen, um anderen Menschen zu helfen.“ Die ganze Sache sei ohnehin „wahnsinnig viel Aufwand gewesen“. Eines, sagt Jocham, der als Mittelschullehrer in Peißenberg arbeitet, habe er jetzt gelernt: „Künftig will ich lieber was vor Ort spenden.“

