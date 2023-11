Töten mit kirchlichem Segen? Tierschützer attackieren Hubertusmesse – Jäger kontern die Kritik

Von: Tobias Gehre

Die Hubertusmesse ist so etwas wie das Erntedankfest der Jäger - am Wochenende findet sie in Mammendorf statt. Die Tierschutz-Organisation Peta übt scharfe Kritik.

Mammendorf – An diesem Wochenende findet die Hubertusmesse in der Kirche St. Jakob in Mammendorf statt. Die Waidmänner im Landkreis blicken dem Ereignis voller Vorfreude entgegen. Die Tierschutzorganisation Peta übt allerdings scharfe Kritik an dem Gottesdienst.

Töten mit kirchlichem Segen?

Töten mit kirchlichem Segen: So sehen es die Tierschützer von Peta. „Einen Gottesdienst zu veranstalten, der Jagdausübenden symbolisch den Segen für das sinnlose Töten wehrloser Mitgeschöpfe gibt, sendet ein völlig falsches Signal“, erklärt ein Sprecher von Peta. Kirchen müssten für die Bewahrung der Schöpfung eintreten – nicht für deren Zerstörung.

Auftakt zur Drückjagd?

Außerdem kritisiert Peta, dass Hubertusmessen oft den Auftakt zu so genannten Drückjagden bildeten. Viele Tiere würden dabei nicht sofort erlegt. „Mit zerschossenen Knochen und heraushängenden Innereien flüchten die Tiere, leiden oft tagelang unter den Verletzungen und sterben qualvoll“, erklärt Peta. Auch deshalb lehnt die Organisation die Jagd an sich ab.

Für den Kreisvorsitzenden des bayerischen Jagdverbands kommt die vernichtende Kritik von Peta wie ein Blitz aus heiterem Himmel. „Ich bin überrascht und auch ein wenig irritiert“, sagt Gerhard von Hößlin. Peta sei noch nie an ihn oder den Kreisverband herangetreten. „Ich würde mich gerne mit ihnen zusammensetzen und diskutieren“, sagt von Hößlin.

Rückblick und Danksagung

Den Angriff auf die Hubertusmesse will der Kreis-Chef der Jäger so aber nicht stehen lassen. Der Gottesdienst sei so etwas wie das Erntedankfest der Jäger – ein Rückblick und eine Danksagung. Die Messe würde seit vielen Jahrzehnten in unterschiedlichen Kirchen im Landkreis zelebriert. Für die Jäger sei es ein schöner Anlass, einmal zusammen zu kommen und sich auszutauschen. Der Auftakt für ein Gemetzel, wie es Peta beschreibe, sei die Messe aber in keinster Weise.

„Ziehen nicht in den Krieg“

„Wir ziehen doch nicht in den Krieg“, sagt von Hößlin. Ziel einer Drückjagd sei, das Wild vorsichtig aus seinen Unterständen zu drängen. Geschossen werde nur auf still stehende Tiere. In fast allen Fällen werde das Wild mit einem Schuss erlegt.

Auch seien Jäger keine schießwütigen Gestalten, die willkürlich alles erlegen, was ihnen vor die Flinte kommt. Die Waidmänner würden sich genau an einen Abschussplan halten. Dieser werde mit dem Revierinhaber, dem Landwirtschaftsamt und dem Landratsamt erarbeitet. „Der Jäger erfüllt einen hoheitlichen Auftrag.“

Missstände

Dass die Jäger nicht generell gegen Peta sind, zeigt sich an Bernhard Breitsameter. Er ist der Organisator der Messe in Mammendorf. Peta weise zurecht auf viele Missstände hin – etwa bei Tiertransporten oder auf Schlachthöfen. Das sei wichtig und richtig. Bei der Jagd aber würden Tiere nicht leiden. „Naturnäher und schonender gibt es kein Fleisch“, sagt Breitsameter, der als Förster arbeitet und die Jagd hauptberuflich ausübt. Eines sei aber klar: „Wenn man Fleisch isst, gehört das Töten dazu.“

