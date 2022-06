Bei G7-Grenzkontrolle: Bundespolizei entdeckt mehrere, ungesicherte Waffen – Geheimdokumente aufgetaucht

Von: Josef Hornsteiner

Am Grenzübergang Mittenwald wurden mehrere Waffen sichergestellt. © Bundespolizei

Ein Lkw-Fahrer transportierte scharfe Waffen ungesichert in Kartons über die Grenze. Die Bundespolizei zog ihn raus. Außerdem sind geheime G7-Dokumente veröffentlicht worden.

Mittenwald – Da staunten die Beamten nicht schlecht, als sie die zahlreichen Kartons geöffnet haben. 161 Schrotflinten, sechs halbautomatische Schrotflinten und fünf Pistolen mussten die Beamten der Bundespolizei am Samstag zur Mittagszeit beschlagnahmen. Der Grund: Die Waffenlieferung war zwar genehmigt, aber nicht ordnungsgemäß gesichert. Der Fahrer hat seine scharfe Ware statt in ein sicheres Behältnis einfach in Kartons gepackt. Aufgefallen ist der Transporter den Polizisten im Zuge der Grenzkontrollen anlässlich des G7-Gipfels in Elmau zwischen Scharnitz und Mittenwald.

G7-Grenzkontrollen: Lkw mit ungesicherten Waffen aus dem Verkehr gezogen

Ersten Erkenntnissen zufolge sollten die Waffen von einem Werk in Italien zu einem Waffenhändler nach Schweden geliefert werden. Die Polizei Hamburg hatte die Durchfuhr durch Deutschland genehmigt. Allerdings verstieß der ukrainische Fahrer der Hamburger Speditionsfirma gegen die Auflage, die Waffen in einem sicheren Behältnis zu transportieren. So blieb den Beamten nichts anderes übrig, als die Schusswaffen sicherzustellen.

Die Bundespolizeiinspektion Rosenheim ermittelt nun wegen einer Ordnungswidrigkeit im Sinne des Waffengesetzes. Spezialkräfte der Bundespolizei transportierten die Pistolen und Schrotflinten vorschriftsmäßig ab. Nachdem die Waffen abgeladen wurden, konnte der 31-jährige Fahrer seine Reise fortsetzen. „Sobald die Spedition einen sicheren Transport gewährleisten kann, dürfen die Schusswaffen nach Schweden verbracht werden“, erklärt ein Pressesprecher der Bundespolizei.

Geheime G7-Dokumente aus 2015 im Internet veröffentlicht

Wenige Tage vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau sind vertrauliche Dokumente der Polizei vom dortigen Treffen der Regierungschefs im Jahr 2015 veröffentlicht worden. Unter den Dateien sind mehrere als Verschlusssache deklarierte Dokumente – zum Beispiel zum Verfahren bei Festnahmen, zur Sicherung von Polizeifahrzeugen und zum Deeskalationskonzept. Mehrere Quellen in Sicherheitskreisen bestätigten der Deutschen Presse-Agentur, dass die Dokumente authentisch seien. Zunächst hatte der Bayerische Rundfunk über die Veröffentlichung berichtet. Wer die Daten ins Internet stellte, war zunächst unklar. Abrufbar waren sie am Sonntag unter anderem auf einem vom Verfassungsschutz als linksextremistische Bestrebung eingestuften Portal. (mit dpa)