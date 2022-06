Bayerische Delikatessen für G7-Staatschefs: So schlemmen die Elmau-Gäste

Von: Theresa Kuchler

Zwischen einem eng getakteten Zeitplan lassen es sich die Gäste des G7-Gipfels 2022 in Elmau kulinarisch gut gehen. © Michael Kappeler/dpa

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau geht in die nächste Runde. Zwischen dem engmaschigen Tagesplan werden die Politiker fürstlich umsorgt. Diese luxuriösen Gerichte stehen auf der Speisekarte.

Garmisch-Partenkirchen – Die Staatschefs der sieben großen Industrienationen haben im Moment gut zu tun. Bei dem G7-Gipfel in Elmau beraten sie seit Sonntag (26. Juni) über die wichtigsten Themen der Weltpolitik. Am Montag steht vor allem der Ukraine-Krieg im Fokus. Zwischen den streng durchgetakteten Sitzungen müssen sich auch Politiker einmal stärken – und das tun sie mit besonders hochwertigen Speisen, versteht sich.

Die üppigen Menüfolgen werden den Politikern in verschiedenen Restaurants serviert. So wurde am Sonntagmittag im Yoga-Pavillon gespeist und im Summit-Restaurant diniert. Am Montag geht es für das Mittagessen in das Restaurant Fidelio und abends in den Retreat-Glaspavillon und die Foyer Lounge. Freilich sind alle Gerichte, die den Regierungschefs aus USA, England, Japan, Kanada, Italien, Deutschland und Frankreich aufgetischt werden, nur vom Feinsten.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: So schlemmen die Politiker an den Sitzungstagen

Bild hat die Speisekarte für den ersten und zweiten Gipfeltag geöffnet und verraten, womit die Spitzenköche von Schloss Elmau die Staatsmänner verköstigen. Am ersten Tag des Gipfeltreffens stand unter anderem ein Fischgericht auf der Karte des Yoga-Pavillons im Retreat, in dem die G7-Chefs zum Mittagessen verwöhnt wurden: Birnbaums Goldforelle vom Landsberg, in Leindotteröl pochiert.

Abends ging die kulinarische Reise mindestens genauso luxuriös weiter. Man servierte den Gästen ein sogenanntes Bayerisches Bio Urgetreide mit cremigem Risotto, Garnelenpflanzerl, Pfifferlingen und marinierten Bergwiesenkräutern. Alternativ stand am Sonntagabend ein in Heu gegartes Murnauer Kalbsfilet mit Holunderblütenjus, Spitzkraut und Kaspressknödel mit flüssigem Kern auf der Menükarte.

Von Alpenlachskaviar bis Blaubeer-Lavendelschnitte: Luxus-Gerichte auf dem G7-Gipfel 2022

Im Restaurant Fidelio warten die Köche am zweiten Tag des G7-Gipfels mit weiteren Feinschmecker-Gerichten auf. So dürfen die Politiker mittags unter anderem Alpenlachs-Kaviar und Filet genießen. Dazu gibt es Bachkresse, Gurke und Sommerrübchen. Am Montagabend wird schließlich ein Buffet vorbereitet, an dem sich die Gäste bedienen dürfen. Im Angebot: Bayerische Garnelen, Steckerlfisch und Flusskrebs-Maultauschen. Zum Dessert gibt es unter anderem feine Blaubeer-Lavendelschnitten.

Den Staatschefs geht es während ihrer Zeit in Bayern also wahrlich nicht schlecht, was ihr leibliches Wohl betrifft. Dass sich das Netz über die dekadenten Schlemmereien genauso echauffieren wird wie etwa über das Outfit von Markus Söder beim Empfang von Joe Biden, ist allerdings absehbar. (kuc)