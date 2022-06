G7-Gipfel 2022: Demos auch am zweiten Tag – Sternmarsch zum Schloss geplant

Von: Patrick Huljina

Der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau läuft. Auch am zweiten Tag sind Demonstrationen geplant. Am Montag soll es einen Sternmarsch geben.

München - Der G7-Gipfel 2022 ist am Sonntag gestartet. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat seine Kollegen aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan im oberbayerischen Elmau empfangen. Wenn sich die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen am Montag im Luxushotel Schloss Elmau erneut zusammensetzen, wird es in der Region wieder zu Protesten und Demonstrationen kommen.

G7-Gipfel in Elmau: Demos auch am zweiten Tag – Sternmarsch zum Schloss geplant

Am Montagvormittag ist ab 10 Uhr ein Sternmarsch auf mehreren Routen zum Tagungsort auf Schloss Elmau geplant. Letztlich wird aber nur ein Teil der Demonstranten überhaupt in die Nähe des Schlosses kommen. Es ist vorgesehen, dass die Polizei eine 50-köpfige Delegation in Bussen in Sichtweite des Gipfelortes bringt. Dort können die Demonstranten dann eine Kundgebung abhalten. Die übrigen Teilnehmer werden ihre Protestmärsche gegen den G7-Gipfel in größerer Entfernung zum Schloss beenden müssen.

Bereits am Wochenende haben in Garmisch-Partenkirchen und in München größere G7-Demonstration stattgefunden. Bei beiden Veranstaltungen ging es größtenteils friedlich zu. Die Teilnehmerzahlen blieben bislang allerdings deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Am Sonntag zogen die G7-Demonstranten durch Garmisch-Partenkirchen. © Philipp von Ditfurth/dpa

G7-Gipfel: Demos in Garmisch-Partenkirchen und München kleiner als erwartet

In Garmisch-Partenkirchen gingen wesentlich weniger Menschen auf die Straße als noch beim G7-Gipfel vor sieben Jahren. Damals kamen laut Polizei 3600 Leute zu dem Demo-Zug. Am Sonntag versammelten sich laut Polizei nur rund 800 bis 900 Menschen zur G7-Demo. Die Organisatoren sprachen hingegen von 2000 Teilnehmern.

Tags zuvor war eine Groß-Demo gegen den G7-Gipfel in München angekündigt. Die Einsatzkräfte rechneten mit mindestens 20.000 Teilnehmern. Letztlich waren es laut Polizei allerdings nur rund 4000 Menschen, die sich auf der Theresienwiese versammelten. Auch hier sprachen die Organisatoren von mehr Demonstranten – 6000 sollen es den Angaben zufolge gewesen sein.

Bei der G7-Demo in München kam es zudem zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und einem sogenannten „Schwarzen Block“. Insgesamt elf Aktivisten wurden während und nach der Demonstration festgenommen. Darüber hinaus wird auch gegen einen Polizisten ermittelt. (ph/dpa)