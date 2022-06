Wegen G7-Gipfel: Nobelresort erwartet Ausnahmezustand - doch die Gäste sind geheim

Von: Christof Schnürer

Teilen

Das Nobelresort „Das Kranzbach“ beherbergt beim G7-Gipfels wieder namhafte Staatsgäste aus der ganzen Welt. © Peter Kornatz

Bald wird das Gebot der Ruhe und Idylle bei der Neuauflage des G7-Gipfels im Luxus-Hotel „Das Kranzbach“ nur noch begrenzt möglich sein. Den Hoteleigentümer und seine Belegschaft erwartet ein Ausnahmezustand.

Kranzbach - Die Weltpolitik hat das Nobel-Resort „Das Kranzbach“ gleich in zweifacher Hinsicht erreicht. Wegen des von Putin entfesselten Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen gestiegenen Energiepreise denkt Hoteleigentümer Dr. Jakob Edinger über ein neues Heizsystem nach. Der 77-jährige Tiroler will weg vom Gas – und das möglichst schnell.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Nobelresort „Das Kranzbach“ wieder von zentraler Bedeutung

Er denkt an Hackschnitzel oder Pellets. Doch zunächst muss sich der weit gereiste Tourismus-Experte um die Folgen eines weiteren weltumspannenden Ereignisses kümmern: den G7-Gipfel, der in knapp zwei Wochen (26. bis 28. Juni) im benachbarten Schloss Elmau stattfindet. Wie schon bei der geglückten Premiere 2015 ist „Das Kranzbach“ auch diesmal von zentraler Bedeutung.

Beim G7-Gipfel 2015 durfte der damalige Kranzbach-Hoteldirektor Klaus King den tunesischen Präsidenten Beji Caid Essebsi willkommen heißen. © Bundesregierung

Ohne Edingers Wellness-Herberge gebe es auch kein Treffen der Staats- und Regierungschefs im Fünf-Sterne-Hideaway nur einen Steinwurf entfernt. Edinger sieht’s mit österreichischer Nonchalance. „Das geht auch wieder vorüber“, meint der studierte Betriebswirt, der vor knapp 20 Jahren den ehemaligen Landsitz einer englischen Aristokratin der evangelischen Kirche für einen Millionenbetrag abgekauft und das ehemalige insolvente Sorgenschloss in ein florierendes und international renommiertes Musterhotel verwandelt hat. Das Gebot der völligen Ruhe ist dabei für den Kranzbach-Chef von zentraler Bedeutung. Umso schlimmer für sein persönliches Feng-Shui das es damit erst mal ein Ende hat.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Bundesregierung hat Wellness-Resort exklusiv gemietet

Seit diesen Sonntag hat er die Schlüssel bis einschließlich 29. Juni an die Bundesregierung übergeben, die das Anwesen exklusiv gemietet hat. Der entsprechende Kontrakt mit den Kranzbachern ist en detail geregelt. „Wir müssen alle Auflagen erfüllen und den gewohnten Hotelservice bieten.“ Als Edinger das erzählt, fliegt wieder ein riesiger Hubschrauber mit ohrenbetäubenden Lärm über dem Ruhe-Refugium. „Das geht schon längere Zeit so.“ Die lauten und eindeutigen Vorboten auf G7. Inzwischen wirkt das Hotel wie ein Geisterhaus. Keine Gäste in den 240 Betten – zumindest keine im klassischen Sinn.

Gestern tummelten sich rund 40 Besucher im „Kranzbach“–wahrscheinlich in der Masse Mitarbeiter der Bundesregierung oder Sicherheitspersonal. Genaues weiß auch der eigentliche Hausherr Edinger nicht. Ein Informationsdefizit macht der Tiroler auch bei den Polit-Promis aus, die demnächst bei ihm logieren. Bis heute haben er und seine 120-köpfige G7-Belegschaft nur ansatzweise eine Ahnung, wer bei ihnen nächtigt.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

2015 waren es Hochkaräter wie UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon, Christine Lagarde, die Direktorin des Internationalen Währungsfonds sowie zwölf Staats- und Regierungschefs, unter anderem Muhammadi Buhari aus Nigeria oder Beji Caid Essebsi aus Tunesien. Wer auch immer in zwölf Tagen anreist, er wird zum einen eine Corona-Schutzmaske tragen müssen, zum anderen wenig mit Jakob Edinger in Kontakt kommen. „Ich bin nicht so wichtig.“ Der leise Tiroler hält sich lieber im Hintergrund.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.