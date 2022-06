G7-Gipfel in Elmau: Polizeipräsident spricht von „Worst Case“ - und klärt über Gerüchte auf

Von: Andreas Seiler

Das Olympia-Eissport-Zentrum als Hauptquartier: Polizeipräsident Manfred Hauser. © Kornatz

Kurz vor dem G7-Gipfel in Elmau hat die Polizeipräsenz in der Region deutlich zugenommen. Polizeipräsident Manfred Hauser spricht im Interview über die Sicherheitsvorkehrungen rund um das Top-Ereignis.

Garmisch-Partenkirchen - Es ist nicht zu übersehen: Die Polizeipräsenz hat in Garmisch-Partenkirchen deutlich zugenommen. Der Grund: In zwei Wochen blickt die Weltöffentlichkeit ins Werdenfelser Land, wenn sich vom 26. bis 28. Juni die Staats- und Regierungschefs der sieben mächtigsten Industrienationen der westlichen Welt auf Schloss Elmau zum G7-Gipfel treffen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Gewaltige Herausforderung für Polizei - Region im Ausnahmezustand

Für die Region bedeutet dies einen Ausnahmezustand – und für die Polizei, die sich, verteilt auf mehrere angemietete Liegenschaften, im Kreisort niedergelassen hat, eine gewaltige Herausforderung. Die Beamten müssen nicht nur – wie bereits 2015, als der G7-Gipfel schon einmal in dem Luxushotel im Isartal stattfand – für die Sicherheit des Großereignisses und seiner prominenten Gäste sorgen. Sie sind auch dafür zuständig, dass die angekündigten Demonstrationen der G7-Kritiker störungsfrei über die Bühne gehen und die Verkehrsströme funktionieren.

Vor dem G7-Gipfel spricht Polizeipräsident Manfred Hauser im Interview über die Einschränkungen der Bürger vor Ort. © Kornatz

Für den Großeinsatz ist Manfred Hauser (53), seit 2021 Polizeipräsident in Oberbayern Süd, verantwortlich. Der gebürtige Bad Aiblinger ist derzeit vor allem im Olympia-Eissport Zentrum anzutreffen. Die Sportstätte wird vorübergehend als Hauptquartier des Führungsstabs der Polizei genutzt. Im Tagblatt-Interview sprich Hauser über das Sicherheitskonzept, die erwarteten Einschränkungen, die Proteste und die Sorgen der Einheimischen.

Der Countdown läuft: Noch gut zwei Wochen bis zum G7-Gipfel. Wann beginnt für die Polizei die heiße Phase?

G7-Gipfel in Elmau: Polizei in heißer Phase der Einsatzvorbereitungen

Eigentlich befinden wir uns schon jetzt in der heißen Phase der Einsatzvorbereitung. Wir haben ja schon einiges an Polizei hier im Einsatzraum tätig. Der zweite wichtige Zeitpunkt wird sein, wenn die beiden Sicherheitsbereiche am 19. Juni geschlossen werden – ein enger um das Schloss Elmau herum und ein weiter gefasster. Die ganz heiße Phase ist das eigentliche Gipfelwochenende.

Stehen die verstärkten Verkehrskontrollen wie kürzlich in Klais bereits im Zusammenhang mit dem G7-Gipfel?

Wir haben natürlich eine erhöhte Polizeidichte, was zur Folge hat, dass vermehrt kontrolliert wird; auch, weil wir schützenswerte Objekte hier haben. In den nächsten Wochen wird man eine erhöhte Kontrolltätigkeit feststellen – was aber auch der Sicherheit der Bevölkerung dient.

Wie viele Polizeibeamte werden im Einsatz sein?

Das ist momentan schwierig zu sagen. Die genaue Zahl steht noch nicht fest. Aber wir orientieren uns an dem Kräfteansatz, den wir 2015 hatten. Damals waren in der Spitze bis zu 18 000 Beamte im Einsatz. Wir sind momentan in der Abstimmung mit dem Bund und den anderen Bundesländern.

Was ist bei dem Ereignis für die Polizei die größte Herausforderung?

Wir haben ganz klare Ziele. Das erste ist, die Sicherheit der Gipfel-Teilnehmer und der ganzen Veranstaltung zu gewährleisten. Genauso wichtig ist uns der Schutz der Bevölkerung. Das Versammlungs- und Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Es ist daher gerade in der momentanen Zeit wichtig zu zeigen, dass man in einer Demokratie friedlich demonstrieren kann und wir auch den Schutz dieser Demonstrationen gewährleisten können.

G7-Gipfel 2022: Polizei im Interview - „Worst Case wäre, wenn einer unserer Kollegen zu Schaden kommt“

Was ist der Worst Case?

Der Worst Case wäre, wenn einer unserer Kollegen zu Schaden kommt. Daneben natürlich auch, wenn die Veranstaltung massiv gestört werden würde. Aber wir bereiten uns auf viele Szenarien vor. Was wir auch auf dem Schirm haben, sind Cybergefahren. Für mich ist das Wichtigste, dass wir die Versammlungen schützen können, der Gipfel störungsfrei verläuft, alle unsere Kollegen wieder gesund vom Einsatz zurückkommen und in der Landschaft nichts passiert. Wir achten darauf, dass diese nachher genauso ausschaut wie vorher. Ich weiß, wie wichtig den Bürgern ihre Natur ist.

Als Top-Gast gilt der amerikanische Präsident Joe Biden. Gibt es für ihn ein spezielles Schutzkonzept? Arbeiten Sie mit den amerikanischen Sicherheitsbehörden zusammen?

Ich kann da nicht zu viel sagen. Aber Sie können versichert sein: Wir arbeiten sehr eng mit den amerikanischen Behörden zusammen. Gerade angesichts der Ukraine-Krise, des Angriffskriegs Russlands, ist die Sensibilität unserer Partnerländer um einiges höher. Die sind sehr dankbar dafür, dass wir alles Mögliche tun, um die Sicherheit des Gipfels zu gewährleisten. Es ist klar: Wenn sich die Spitzen der westlichen Welt hier treffen, um die Sicherheitslage in der Welt zu beraten, ist das ein Ereignis, das ein hohes, abstraktes Gefährdungselement in sich hat.

Sicherheit beim G7-Gipfel für Joe Biden: „Arbeiten sehr eng mit amerikanischen Behörden zusammen“

Was heißt das konkret? Ein möglicher Anschlag?

Auf diese Szenarien bereiten wir uns immer vor. Wir haben aber keinerlei konkrete Hinweise auf Anschläge. Die Polizei ist sehr gut aufgestellt, was dies betrifft.

Was hat sich seit dem Gipfel 2015, der ebenfalls auf Schloss Elmau stattfand, verändert?

In den sieben Jahren ist die Welt schon eine andere geworden. Das eine ist die dynamische Weltlage mit der Ukraine-Krise. Wir hatten damals keine Pandemie. Damals gab es weder eine Flüchtlings- noch eine Klimakrise beziehungsweise keine aktivistische Tätigkeiten in diesem Bereich. Es gab auch keine Querdenker-Szene und Demokratiefeinde, wie wir sie jetzt kennen. Wir bauen zwar auf den Konzepten von 2015 auf, haben diese aber schon sehr angepasst und erweitert. Das ist kein Elmau 2.0. Unser Anspruch ist es, dass es wieder ein friedlicher Gipfel wird. Und wir gehen fest davon aus, dass wir das wieder hinbekommen.

Auf welche Einschränkungen müssen sich die Landkreis-Bewohner einstellen?

Es lagen Gerüchte im Raum, dass hier nichts mehr erreichbar sei und alles abgesperrt wäre. Das ist nicht so. Im Prinzip sind auch die touristischen Ziele, abgesehen von dem engen Sicherheitsbereich, grundsätzlich erreichbar. Genauso wie Geschäfte, Arztpraxen und die Betriebe. Allerdings wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, speziell am Gipfel-Wochenende, kommen.

Einschränkungen beim G7-Gipfel 2022: Polizeipräsident äußert sich zu Gerüchten

In Form von Kontrollen?

Zum einen Kontrollen. Wir versuchen, den Verkehr bereits überregional abzuleiten, so dass weniger Verkehr in der Region stattfindet. Auf der Protokollstrecke, auf der die Gipfel-Teilnehmer oder Partnerdelegationen fahren, wird es zu Sperrungen kommen. Insofern wird es natürlich Beeinträchtigungen für die Bevölkerung geben. Aber diese wollen wir so gering wie möglich halten.

Heißt das, ein Pendler, ein Lieferant oder ein Handwerker kann auch am Gipfel-Wochenende mit dem Auto frei herumfahren?

Ja, das können sie. Grundsätzlich. Aber wie gesagt: Es kann auf der Protokollstrecke oder auch auf Versammlungsstrecken zu punktuellen Sperrungen kommen, wenn eine Delegation durchfahren muss. Wir hoffen, dass die Gipfel-Teilnehmer über den Luftweg nach Elmau kommen. Da sind wir vom Wetter abhängig. Prinzipiell ist es unser Ziel, dass die Bürger überall hinkommen.

Prinzipiell ist es unser Ziel, dass die Bürger überall hinkommen.

Wie groß ist der abgeriegelte Bereich um das Schloss?

Im Nahbereich der Tagungsörtlichkeit müssen zum Schutz der Teilnehmer des Gipfels im engen örtlichen sowie zeitlichen Zusammenhang Sicherheitsbereiche eingerichtet werden. Insgesamt ist ein Gebiet im Umfang von circa 16 Kilometern rund um das Schlosshotel für Nichtberechtigte gesperrt. Wir haben aber keinen 16Kilometer langen Zaun. Teilweise gibt es nur ein Trassierband. Dieser Bereich ist die Tabu-Zone. Da wird es eine entsprechende Allgemeinverfügung des Landratsamtes für ein Betretungsverbot geben. Das werden wir dann auch überwachen.

G7-Gipfel 2022: Zirka 16 Kilometer um Schlosshotel in Elmau gesperrt

Mit welchen Protestgruppen rechnen Sie?

Momentan sind um die 13 gipfelkritische Versammlungen angemeldet. Zum Großteil sind das ganz friedliebende Bürger. Wir wappnen uns aber schon so, dass auch gewaltbereite Extremisten dabei sein könnten. Man muss mal schauen. Die Mobilisierung ist derzeit noch etwas geringer als 2015. Allerdings werden wir das letztlich erst sehr spät sagen können. Natürlich betrachten wir insbesondere das derzeitige bundesweite Demonstrationsgeschehen und die damit zusammenhängenden Aktivitäten von Klimaaktivisten sehr genau und arbeiten diese Erkenntnisse in unsere Einsatzvorbereitungen ein.

Inwieweit spielt der Ukraine-Krieg bei den Protesten eine Rolle?

Das ist schwer abzusehen. Wir hatten in Bayern seit Beginn der Ukraine-Krise viele hundert Versammlungen zu verzeichnen, die aber meistens sehr friedlich abgelaufen sind. Unsere Partnerländer sind da sehr sensibel und erwarten den höchsten Sicherheitsstandard, wenn sich ihre Staatsoberhäupter in Elmau treffen.

Proteste beim G7-Gipfel: „Wappnen uns schon so, dass auch gewaltbereite Extremisten dabei sein könnten“

Die Rede ist immer wieder von einer erhöhten Gefahr durch Cyberkriminalität. Was versteht man genau darunter und wie wappnet sich die Polizei dagegen?

Cyberbedrohungen haben wir seit einiger Zeit verstärkt auf dem Schirm, weil die Gefahren zunehmen. Wir fahren zweigleisig: Zum einem ist hier viel Beratungsleistung vonnöten–für gefährdete Liegenschaften und Betriebe. Zum anderen haben wir schnelle Eingreifgruppen, die auch digitale Forensik durchführen und identifizieren können, um welchen Angriff es sich handelt. Es gibt alle möglichen Angriffsarten, auch sehr fortgeschrittene, bei denen Länder, fremde Nachrichtendienste dahinterstecken können. Da hat sich die Situation seit 2015 immens geändert.

Ziel könnte also die Infrastruktur sein, etwa die Stromversorgung?

Wenn es die Stromversorgung wäre, dann müsste man fast davon ausgehen, dass ein fremder Dienst, ein ausländischer Staat dahintersteht. Da muss schon viel an Knowhow vorhanden sein.

G7-Gipfel in Elmau: Verkehrsbeeinträchtigungen bei Bürgern großes Thema

Kann es sein, dass Russland Interesse daran hat, den Gipfel in irgendeiner Weise zu stören?

Ausschließen kann man das nicht. Natürlich ist das Interesse groß, zu erfahren, was dort gesprochen wird. Wir haben keine konkreten Anhaltspunkte. Aber wir haben das auf dem Schirm. Es hat schon im Bundesgebiet den einen oder anderen Cyberangriff gegeben, auch auf Behörden, wo man möglicherweise russische Gruppierungen dahinter vermutete.

Die Polizei führt derzeit viele Gespräche mit Anliegern. Was ist die Hauptsorge der Bürger?

Eigentlich sind sie durchaus gelassen. Allerdings sind die Verkehrsbeeinträchtigungen ein großes Thema. Komme ich dorthin? Erreiche ich das? Kann ich da hinfahren? Wir versuchen, Ängste zu nehmen. Die Bürgerinformationsveranstaltungen haben gezeigt: Die Bevölkerung in der Region steht der Polizei sehr positiv gegenüber. Wir versuchen, den Gipfel bestmöglich zu schützen. Das geht nur gemeinsam. Wir brauchen die Anwohner sowie gleichermaßen alle tangierten Behörden und Organisationen vor Ort. Die Gewährleistung der Sicherheit ist die Gesamtleistung dieser vertrauensvollen und sehr guten Zusammenarbeit zwischen Polizei, Bundespolizei, Landratsamt, Märkten und Kommunen, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Bergwacht, THW und vielen mehr.

Viele Werdenfelser denken sich: Augen zu und durch, hoffentlich geht das Ganze schnell vorüber. Können Sie das verstehen?

Ein gewisses Verständnis kann ich da durchaus aufbringen.

