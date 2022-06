Volle Hotels dank G7-Gipfel: „Zum größten Teil ausgebucht“ - Komplette Unterkunft an Polizisten vermietet

Von: Tobias Gmach, Laura Forster

Eine überdimensionale Sitzbank steht hinter dem Hotel Schloss Elmau auf der Wiese. In der Anlage wird vom 26. bis 28. Juni 2022 zum zweiten Mal der G7-Gipfel 2022 stattfinden. Das hat auch Auswirkungen auf den Landkreis Starnberg. © Peter Kneffel/dpa

Der G7-Gipfel 2022, vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau, hat Auswirkungen auf das Fünfseenland – vor allem auf die Tourismusbranche. Ein Großteil der Hotelzimmer ist für Sicherheitskräfte reserviert.

Landkreis – Die Vorbereitungen für den G7-Gipel auf dem gut 90 Kilometer entfernten Schloss Elmau laufen auf Hochtouren. Vom 26. bis 28. Juni findet nach sieben Jahren wieder ein Treffen der Gruppe der Sieben im Kreis Garmisch-Patenkirchen statt. Das hat auch Auswirkungen auf das Fünfseenland, denn Polizei- und Sicherheitskräfte belegen in den Wochen rund um den Gipfel jede Menge Hotelbetten.

G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau: Polizisten belegen jede Menge Hotelbetten

Laut dem bayerischen Innenministerium werden in der Spitze rund 18 000 Polizeibeamte im Einsatz sein. Dazu kommt: Die Unterkünfte im Garmischer Raum sind wegen der Passionsspiele in Oberammergau anderweitig gefragt. Christoph Winkelkötter, Geschäftsführer der Starnberger Tourismusfördergesellschaft gwt, sagt auf Nachfrage: „Die Hotels sind zum größten Teil ausgebucht. Die Betreiber sind die, die vom G7-Gipfel profitieren. Für Touristen wird es zu dieser Zeit schwierig mit Übernachtungsmöglichkeiten.“

Claudia Aumiller vermietet ihr komplettes „Hotel Garni Jakl Hof“ in Wörthsee mit rund 30 Betten an Polizisten. Die Staffel reist aus rund 140 Kilometern Entfernung an, woher genau, will Aumiller sicherheitshalber nicht öffentlich sagen. Die Einsatzkräfte treffen am 15. Juni ein und bleiben bis 30. Juni – zur Vor- und Nachbereitung des Gipfels. Laut Aumiller, Kreisvorsitzende des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga, wurden sämtliche Hotels mit mindestens drei Sternen von den Behörden angefragt.

G7-Gipfel 2022: Komplettes Hotel in Region Starnberg an Polizisten vermietet

„Die Polizisten müssen manchmal schon um 5 Uhr frühstücken, oder sie kommen erst um Mitternacht heim. Da muss man relativ flexibel sein“, sagt sie. Worauf sie sich genau bei der Versorgung der Gäste einstellen muss, weiß sie noch nicht. Einen Plan – unter anderem mit Essenszeiten – erwartet sie noch. Über die Vollauslastung ab Mitte des Monats ist Aumiller froh, das Haus war lange nicht ausgebucht. „Ich musste dann nur ein paar Leuten absagen“, erzählt sie.

Auch das Vier-Sterne-Haus Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg hat, wie vor sieben Jahren, schon einige Übernachtungsanfragen vom Staat bekommen. „70 Prozent unserer Zimmer haben wir für die Polizei reserviert“, sagt Verkaufs- und Marketingleiter Tobias Baumann. „Der Aufenthalt der Beamten ist schon ein Mehraufwand. Da muss man vieles individuell gestalten.“ Frühstückszeiten müssen an die Dienste angepasst und Lunchpakete vorbereitet werden.

Ob und welche Polizeiinspektionen im Landkreis beim Gipfel aushelfen, steht laut der eigens für die Veranstaltung eingeführte Pressestelle der Polizei noch nicht fest. „Der Gesamtbedarf der beim G7-Gipfel 2022 eingesetzten Polizeikräfte hängt insbesondere auch von der Mobilisierung der G7-Gegner und beispielsweise der Zahl der angemeldeten Versammlungen ab. Wir werden jedenfalls wieder auf eine angemessen hohe Polizeipräsenz setzen“, schreibt eine Polizeisprecherin auf Anfrage.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Auch Technisches Hilfswerk aus Starnberg im Einsatz

Beim Treffen der Staatschefs in Elmau 2015 hatte die Starnberger Ortsgruppe des Technischen Hilfswerks (THW) die Wasserversorgung gesichert – mit rund 20 Mann und ihrer bayernweit einzigartigen Wasseraufbereitungsanlage. Im Hinblick auf den anstehenden Gipfel gibt es zum Einsatz des Starnberger THW keine konkreten Auskünfte. „Die Planungen laufen noch“, sagt THW-Sprecher Dr. Dominik Helms nur.

Die Feuerwehren wurden nicht in besondere Alarmbereitschaft versetzt, wie Kreisbrandrat Peter Bauch auf Nachfrage sagt. Ihm sei auch nicht bekannt, dass Einsatzkräfte in den Nachbarlandkreis beordert werden. Auf die A 95, der Verbindung zwischen München und Garmisch-Partenkirchen, hätten die Kameraden ohnehin ein wachsames Auge. Die potenzielle Umleitung führt über die B 2. Die muss wie berichtet während des G7-Gipfels ab Starnberg bis zum Alpenrand komplett frei von Baustellen sein.

