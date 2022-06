Finale beim G7-Gipfel in Elmau: Komplizierte Abreise der Staatschefs bahnt sich an - was plant Biden?

Von: Thomas Eldersch

Teilen

Das dreitägige G7-Gipfeltreffen in Elmau geht am heutigen Dienstag zu Ende. Letzte Statements der Staats- und Regierungschefs werden erwartet.

Garmisch-Partenkirchen – Der G7-Gipfel in Elmau neigt sich dem Ende zu. Nach zahlreichen bilateralen Gesprächen unter den Staats- und Regierungschefs und mehreren intensiven Arbeitssitzungen beginnt am heutigen Dienstag, 28. Juni, der dritte und letzte Gipfel-Tag. Zentrales Thema wird heute wohl wieder der Ukraine-Krieg und seine Folgen sein. Bislang sprachen die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, USA, Kanada, Frankreich, Italien, Großbritannien, Japan und Vertretern der EU daneben auch über den Klimaschutz, Hilfen für Hunger-leidende Menschen in Afrika und die Nato-Erweiterung.

G7-Gipfel in Elmau: Gegen Mittag wird Olaf Scholz sein Fazit ziehen

Wie auch die Tage zuvor ist der Dienstag streng durchgetaktet. Am Morgen stehen noch einmal Gespräche zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz, US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Großbritanniens Premierminister Boris Johnson an. Eine letzte Arbeitssitzung ist für den Anschluss vorgesehen. Gegen 12 Uhr werden dann die einzelnen Statements der Spitzenpolitiker erwartet. Den Anfang soll Scholz gegen 12 Uhr machen.

Zu diesem Zeitpunkt dürfte US-Präsident Joe Biden schon den G7-Austragungsort in Elmau verlassen haben. Noch ist nicht ganz klar, ob er wieder, wie bei seiner Anreise, mit dem Auto in Richtung Flughafen München unterwegs sein oder ob er diesmal einen Helikopter benutzen wird. Ein Abschlussstatement von ihm steht wohl nicht auf dem Plan.

G7-Gipfel in Elmau: Gleich im Anschluss geht es auf dem Nato-Gipfel in Madrid weiter

Für einige der Gipfel-Gäste geht es anschließend gleich weiter nach Madrid. In der spanischen Hauptstadt wird der Nato-Gipfel stattfinden. Auch bei den Beratungen in Spanien soll der Druck auf Russland erhöht werden, das Ende Februar einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat. Die Nato sendete zu Wochenbeginn bereits ein deutliches Signal: Generalsekretär Jens Stoltenberg kündigte am Montag an, die Allianz werde die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte von rund 40.000 auf mehr als 300.000 erhöhen. Offen ist noch, ob die Blockadehaltung der Türkei hinsichtlich der Aufnahme von Schweden und Finnland gebrochen werden kann. (tel mit dpa)