Schüler stellen Fragen zum G7-Gipfel: „Aufrichtiger als manche erwachsene Journalisten“

Von: Katharina Brumbauer

Im Austausch: Garmisch-Partenkirchner Schülerinnen und Schüler ab der neunten Jahrgangsstufe durften der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann (v.3.v.l.) ihre Fragen zum G7-Gipfel stellen. © Gülland, Philipp

Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann stand vor Beginn des G7-Gipfels Schülern Rede und Antwort. Und es gab durchaus kritische Töne.

Garmisch-Partenkirchen – Das Internationale Medienzentrum war noch gar nicht eröffnet. Da durften Schüler fast aller Garmisch-Partenkirchner Schulen schon ihre Fragen zum G7-Gipfel in Elmau loswerden. Eine Stunde stand Christiane Hoffmann, stellvertretende Regierungssprecherin, den Jugendlichen Rede und Antwort. Sie zeigte sich beeindruckt von der Substanz der Fragen. „Die waren manchmal aufrichtiger als die von erwachsenen Journalisten.“

Den Burschen und Mädchen aus den Jahrgangsstufen neun und höher brannten viele Punkte unter den Nägeln. Bei den Wortmeldungen schlugen sie auch kritische Töne an: Kann man den Gipfel nicht virtuell abhalten, wenn sie selbst Monate im Distanzunterricht verbracht haben? Warum sind so viele Einschränkungen nötig und sind die gerechtfertigt? Und: Welche Beschlüsse, von denen die Jugend profitiert, kann der Gipfel bringen?

Schüler kritisieren Werben mit Nachhaltigkeit - „moralisch nicht gut“.

Bei letzterer Frage ging Hoffmann auf eine Initiative von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein, die auch in Elmau besprochen wird: den „internationalen Klimaclub“. Dieser soll ein Zusammenschluss von Staaten sein, der sich für die Treibhausgasneutralität einsetzt und dafür, dass die Klimaziele besser umgesetzt werden. „Klimaschutz ist ein Thema vor allem für die junge Generation.“

Überhaupt, betont die ehemalige Spiegel-Redakteurin, „haben wir uns für diesen Gipfel das Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.“ Für die Container-Zelte am Medienzentrum habe man Bauteile vom Gipfel 2015 wieder verwendet. Die Journalisten werden vom Presseparkplatz am Gestüt Schwaiganger bei Ohlstadt mit Elektro-Shuttles nach Garmisch-Partenkkirchen gebracht.

Beim Catering greife man auf regionale Produkte zurück. Davon zeigten sich nicht alle Schüler beeindruckt: „Das ist Greenwashing“, monierte der 15-jährige Emilian in Anbetracht, dass tausende Leute um die Welt fliegen und die Polizei in Verbrenner-Autos und Hubschraubern in Dauerschleife patrouilliert. Ihn störte auch, dass die Veranstalter den Punkt der Klimafreundlichkeit so hervorheben: „KIimaschutz sollte eine Selbstverständlichkeit sein und nichts, womit man wirbt.“ Das sei moralisch nicht gut.

Hatte immer eine Antwort – auch bei den oft sehr kritischen Fragen der Jugendlichen. © Gülland, Philipp

G7-Gipfel in Elmau: Schüler überzeugen mit kritischen Fragen

Als problematisch merkten einige Schüler auch das Format G7 selbst an. Wo bleiben beim Treffen der wichtigsten Industriestaaten des Westens die Interessen der Entwicklungsländer? Hier verwies Hoffmann auf Montag, an dem Senegal, Südafrika, Indonesien, Indien und Argentinien an den Gesprächen teilnahmen. Europäische Länder, die keine großen Wirtschaftsnationen sind, Skandinavien zum Beispiel, vertrete indirekt die EU-Kommission. „Hier kommt auch eine Wertegemeinschaft zusammen.“

Das überzeugte nicht jeden. „Wie kann man von den G7 als einer Wertegemeinschaft sprechen, wenn die USA dabei sind, die in Afghanistan und im Irak Kriegsverbrechen begangen haben?“, wollte ein Schüler wissen. Wenn man aufgrund von Differenzen im Wertesystem 2014 schon Russland aus den damaligen G8 ausgeschlossen hat und auch China wegen fehlender Demokratie nicht aufnehmen kann, warum kritisiere man nicht schärfer das militärische Auftreten der USA?

„Da musste ich mich warm anziehen“, gab Hoffmann nach der Pressekonferenz zu. In Zeiten des Ukraine-Krieges, in denen das Thema Krieg die Jugendlichen sehr bewegt, sei die Frage verständlich. „Aber ich glaube, man kann einen Angriffskrieg auf einen Nachbar, wie ihn Putin führt, nicht mit der Präsenz der Amerikaner in Irak und Afghanistan vergleichen.“ Wobei es über die Rechtmäßigkeit dieser Einsätze in der G7 auch keine Einigkeit gegeben habe.

Regierungssprecherin kommentiert Einschränkungen für Bürger - Wie wichtig es dennoch ist, dass sich die G7 persönlich treffen, betont sie immer wieder.

In weltpolitisch bewegten Zeiten sei es umso wichtiger, dass sich die Staatschefs persönlich treffen, „um sich auch im informellen Vier-Augen-Gespräch auszutauschen“, betonte Hoffmann. „Das geht nicht so gut, wenn man sich immer nur per Video gegenüber sitzt.“ Darauf war die stellvertretende Regierungssprecherin immer wieder eingegangen. „Sie ist da manchmal Fragen ausgewichen und hat weniger gezeigt, dass sie versteht, dass der Gipfel die Leute aufregt“, kritisierte Schülerin Sienem.

Ihr Mitstreiter Emilian kann das verstehen: „Dass der Gipfel stattfindet, hat eine hohe Bedeutung, es ist nachvollziehbar, dass sie das immer wieder betont“, befand er, obwohl ihn die massive Polizeipräsenz nervt. „Ich bin schon sehr froh, dass wir überhaupt eingeladen wurden, unsere Anliegen vorzubringen.“

Hoffmann habe einen sehr freundlichen und offenen Eindruck gemacht – und auch die Einschränkungen für die Bürger ehrlich kommentiert: „Die Sicherheitsanforderungen machen sie nötig, wir können da nur um Verständnis bitten“, sagte sie. „Es ist ja ungewöhnlich, dass ein Gipfel zweimal am gleichen Ort stattfindet. Aber es ist bei Ihnen so schön.“