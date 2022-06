Nach G7-Gipfel: Totales Verkehrschaos in GAP - Wildes Gerücht um Biden-Fahrzeug-Kolonne

Von: Klaus-Maria Mehr

Bei seiner Heimreise donnerte der Fahrzeugtross von US-Präsident Joe Biden mit 47 Fahrzeugen durch den Tunnel Farchant. Jetzt herrscht Verkehrschaos in Garmisch-Partenkirchen. © Josef Hildenbrand/dpa/Screenshot Google Maps

Aktuell geht nichts mehr rund um Garmisch-Partenkirchen. Der Tunnel Farchant ist total gesperrt - bis in den Nachmittag. Überall steht der Verkehr. All das einen Tag nach dem G7-Gipfel in Elmau. Gibt‘s da einen Zusammenhang?

Garmisch-Partenkirchen - Offenbar schon in der Nacht musste der Tunnel Farchant, der die wichtige Verkehrsader B2 zwischen Oberau und Partenkirchen verbindet, total gesperrt werden. Die Ursache ist wohl technischer Natur, weitere Informationen gibt es allerdings noch nicht. Nur, dass die Sperre noch lange andauert, mindestens bis 14 Uhr nachmittags.

Am Tag nach G7-Gipfel: Totales Verkehrschaos in Garmisch-Partenkirchen - Tunnel Farchant gesperrt

Die Vollsperre hat jetzt schon ein Verkehrschaos rund um Garmisch-Partenkirchen ausgelöst. Am Tunnel Oberau gilt Blockabfertigung. In beiden Richtungen steht der Verkehr zwischen Garmisch und Oberau.

Heimfahrende G7-Polizisten verstärken Stau

Das Chaos wird verstärkt durch die vielen heimreisenden Einsatzkräfte. Rund 18.000 Polizisten sollen rund um den G7-Gipfel, der am Dienstag zu Ende ging, im Einsatz gewesen sein. Viele kehren samt schwerem Gerät, wie Wasserwerfer und Mannschaftstransporter, wieder in ihre Heimat-Inspektionen zurück.

Sperre nach G7-Gipfel - Hat Joe Biden den Farchanter Tunnel zerstört?

Überhaupt drängt sich bei vielen ein Zusammenhang zwischen dem Gipfel und der Tunnel-Vollsperrung - ausgerechnet am Tag danach - auf. Im Ort gibt‘s bereits verschiedene Erklärungen, wer da Schuld haben könnte. Besonders genüsslich wird gerade ein wildes Gerücht um den Fahrzeugtross des US-Präsidenten verbreitet. Als Joe Bidens 47 Wagen starke Fahrzeugkolonne durch den Farchanter Tunnel gedonnert ist, so heißt es, sollen die panzerähnlichen Gefährte die dortige Technik zerstört haben. Das ist aber völlig unbestätigt und wohl auch einfach nur ein wildes Gerücht.

Fehlerbehebung und Ursachensuche laufen derweil. Bis Nachmittag sollte weniger Chaos und mehr Klarheit herrschen.

