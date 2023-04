Auf Flucht vor Polizei: Geländewagen rammt Buben und Rollstuhlfahrer – Fahrer hat keinen Führerschein

Von: Günter Hiel

Markierungen der Polizei an der Unfallstelle. © Gerald Förtsch

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Range-Rover-Fahrer am Freitag in Garching einen Rollstuhlfahrer und Kind auf einem Fahrrad überfahren. Das Kind wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Der Autofahrer flüchtete.

Garching – Am Freitag gegen 17.40 Uhr wollte eine Polizeistreife im Bereich der Telschowstraße in Garching den Fahrer eines Range Rover nach einer Verkehrsordnungswidrigkeit anhalten und kontrollieren. Der Mann am Steuer hielt jedoch nicht an und flüchtete vor der Kontrolle. Dabei beschleunigte er stark und überholte unter anderem im Kurvenbereich auf der Freisinger Landstraße mehrere Fahrzeuge. Kurz darauf verlor die Streifenwagenbesatzung den Range Rover aus den Augen, als er nach links in die Einsteinstraße einbog, meldet die Polizei.

Fahrer verliert Kontrolle, prallt gegen geparkte Autos und gerät auf Gehweg

Nach jetzigem Ermittlungsstand verlor der Fahrer des Range Rovers beim Einbiegen in die Einsteinstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kollidierte daher mit einem geparkten Motorrad und einem geparkten PKW, der wiederum auf einen weiteren geparkten PKW geschoben wurde.



Pkw prallt gegen Rollstuhlfahrer und klemmt zwölfjährigen Buben auf Fahrrad ein

Nach dem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen fuhr der Fahrer des Range Rover auf den Gehweg und rammte dort einen 19-Jährigen im Rollstuhl und einen zwölfjährigen Buben, der dort mit seinem Fahrrad fuhr. Der Bub wurde unter dem Range Rover eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide sind laut Polizei aus München.

Der Fahrer des Range Rover und sein Beifahrer flüchteten vor Eintreffen der Polizeikräfte unerkannt. Nach dem Fahrer wurde mit einer Vielzahl an Streifen gefahndet.

Tags darauf stellt sich der Fahrer mit seinem Anwalt der Polizei – er hat keinen Führerschein

Am Samstag, 22. April, gegen 15.15 Uhr kam ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Dachau mit seinem Rechtsanwalt zur Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsunfallaufnahme und gab an, der Fahrer des Range Rover gewesen zu sein. Der 18-Jährige hat keine Fahrerlaubnis. Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt die Münchner Verkehrspolizei.

