Sportler muss reanimiert werden: Zuschauer behindern Notarzt - Polizeieinsatz nach Boxkampf im Kreis München

Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus. © Uwe Anspach

Aufgebrachte Boxfans haben Samstagnacht in Garching einen Notarzteinsatz behindert. Ein Großaufgebot der Polizei musste einen verletzten Boxer abschirmen, damit die Rettungskräfte den Mann reanimieren konnten.

Garching - Der 38-Jährige wurde offenbar schwer am Kopf getroffen, als es am Samstagabend im Bürgerhaus zu mehreren Kickbox-Kämpfen kam, unter anderem ging es um den WM-Titel im Mittelgewicht. Der Sportler aus dem Landkreis München war zu Boden gegangen und hatte das Bewusstsein verloren. Daraufhin wurde der Rettungsdienst verständigt.

Boxkampf in Garching: Anhänger folgen Rettungswagen bis zum Krankenhaus

Während der Notarzt den Mann wiederbelebte, bedrängten rund 50 aufgebrachte Zuschauer das Rettungsteam und störten es bei der Arbeit. Die Situation sei hoch emotional und turbulent gewesen, teilt die Polizei mit. Der Rettungsdienst forderte deswegen gegen 23.25 Uhr die Polizei zur Unterstützung an. Über 15 Streifen sperrten den Bereich um den Behandlungsort ab. Auch das Unterstützungssonderkommando war vor Ort, um die Menge zu beruhigen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik in Thalkirchen. Schon bei der Ankunft hatten sich auch dort etwa 30 Anhänger eingefunden.

Die Polizei musste die Situation vor der Klinik ebenfalls beruhigen. Erst gegen 3 Uhr morgens waren alle nach Hause gegangen. Die genauen Abläufe während des Boxkampfs werden vom Kommissariat 13, das für Betriebsunfälle zuständig ist, untersucht, teilt das Polizeipräsidium mit. mm

