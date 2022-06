„Es war ein brutales Bild“: Schock über schweres Zugunglück bei Garmisch sitzt immer noch tief

Von: Andreas Seiler

Bei den Bergungsarbeiten wird einer der umgestürzten Waggons der verunglückten Regionalbahn zerlegt. © Uwe Lein/dpa

Der Schock sitzt immer noch tief nach dem Zugunglück bei Burgrain. Die Anzahl der Todesopfer ist auf fünf gestiegen, darunter ein 14-Jähriger aus der Region.

Garmisch-Partenkirchen – Dominik Bartl wird dieses Erlebnis sicherlich nicht so schnell vergessen: „Es war ein brutales Bild“, erinnert sich der freiberufliche Fotograf aus Ohlstadt: Ineinander verkeilte Zugwaggons, Wrackteile, aufgewühlter Schotter, eine abgerissene Oberleitung, blutüberströmte Fahrgäste und unzählige Rettungskräfte. „Die Chaosphase“, schildert Bartl. Als erster Journalist traf er am vergangenen Freitag kurz nach Mittag an der Unfallstelle des Zugunglücks von Garmisch-Partenkirchen ein.

Es war eine glückliche Fügung, dass rund 30 Mittenwalder Gebirgsjäger in dem doppelstöckigen Regionalexpress saßen, der sich am letzten Schultag vor den Pfingstferien auf dem Weg in Richtung München befand und auf Höhe des Gewerbegebiets Loisachauen aus bislang unbekannten Gründen entgleiste. Darin befanden sich auch viele Schüler. Drei Waggons kippten um, rutschten den Hang hinunter, einer blieb auf der Seite liegen.

Zugunglück bei Garmisch: Bundeswehr-Soldaten helfen bei Evakuierung

Die Bundeswehr-Soldaten behielten einen kühlen Kopf, setzten den Notruf ab, leisteten Erste Hilfe und evakuierten Insassen. „Sie haben eine Menge vorgearbeitet“, ist sich Bartl sicher – und damit die Grundlage für die Rettungskette gelegt. Innerhalb einer knappen Stunde – in der Spitze waren fast 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, BRK, Polizei, THW und weiteren Blaulichtorganisationen vor Ort – waren alle Verletzten befreit. Eine beachtliche Leistung.

„Schneller geht’s nicht“, ist Michael Sexl, Einsatzleiter und Kommandant der Partenkirchner Feuerwehr, überzeugt. „Alle haben herausragend zusammengearbeitet – still, ruhig und sauber“, ergänzt Kreisbrandinspektor Herbert Maurus. Viele der Helfer gingen an ihre Grenzen – und darüber hinaus. Das Ganze war für sie nicht nur eine enorme körperliche Belastung, sondern auch eine psychische.

Zugunglück bei Garmisch: 51 Tonnen schwere Waggons müssen bewegt werden

Die Aufgaben in dem unwegsamen Gelände erwiesen sich als kompliziert und kräftezehrend. „Das war ein wahnsinnig heftiger und technisch anspruchsvoller Einsatz“, resümiert Sexl. So mussten mit großen Kränen, Hebekissen und anderen Hilfsmitteln die jeweils 51 Tonnen schweren Waggons bewegt werden. Die Retter stiegen mithilfe von Leitern durch die Fenster, durchforsteten die Abteile, um die teilweise eingeklemmten Passagiere herauszubekommen.

Die traurige Bilanz der Katastrophe, die die gesamte Region erschüttert hat: Von den rund 140 Menschen, die sich in dem Zug befanden, kamen mindestens fünf ums Leben. Die Identifizierung ist weitgehend abgeschlossen. Und es wird auch niemand mehr vermisst. Demnach handelt es sich um drei Frauen im Alter von 32, 39 und 70 Jahren sowie nach bisherigen Erkenntnissen um eine 51-Jährige. Das fünfte, am Samstag geborgene Opfer ist ein 14-Jähriger aus der Region, wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dem BR sagte.

Zugunglück bei Garmisch: Zwei der Opfer stammen aus der Ukraine

Zwei der tödlich verunglückten Frauen waren, wie der Evangelische Pressedienst berichtet, mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen. „Das ist wirklich schwer auszuhalten. Die Frauen entkommen dem Krieg in der Ukraine und sterben bei uns in einem Zug“, sagen die evangelischen Geistlichen Martin Dubberke (Garmisch-Partenkirchen) und Irene Konrad (Burgrain).

Von den über 40 Verletzten, die in zehn verschiedene Krankenhäuser der Region eingeliefert wurden, befindet sich eine Person in einem kritischen Zustand. 15 wurden schwer verletzt, einige mussten notoperiert werden.

Zugunglück bei Garmisch: Soko „Zug“ soll Unfallhergang rekonstruieren

Die Frage, die sich alle stellen, lautet: Wie konnte es zu diesem Drama kommen? Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II wurde die Soko „Zug“ eingerichtet, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Gutachter unterstützen dabei die Ermittler. Ein Ergebnis liegt allerdings noch nicht vor. Es kursiert die Vermutung, ein technischer Defekt am Zug oder an den Gleisen könnte der Auslöser gewesen sein – „alles nur Spekulation“, heißt es seitens der Polizei.

Die Bergungsarbeiten mit schweren Gerätschaften, zu denen ein Spezialkran zählt, dauern derweil noch an. Die umgestürzten Stahlkolosse werden vom Bahndamm gehoben, zerteilt und auf Tiefladern weggebracht. Die Lok wurde wieder aufs Gleis gehievt und soll mit mit den noch stehenden Wägen abtransportiert werden.

Zugunglück bei Garmisch: Autobahnauffahrt bei Sindelsdorf abgeriegelt

Wie lange dies alles noch dauert und die Bundesstraße in dem Bereich gesperrt bleibt, stand gestern nicht fest. Vermutlich noch Tage, kündigt die Polizei an. Ebenso abgeriegelt ist weiterhin die Autobahnauffahrt bei Sindelsdorf (Richtung Süden).

