Südlich von München: Braunbär gesichtet! Ist es der gleiche wie 2020?

Von: Veronika Mahnkopf

Teilen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Braunbär gesichtet worden (Symbolbild). © Sebastian Willnow/dpa/Illustration

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ist ein Braunbär in eine Fotofalle getappt. Das teilt das Bayerische Landesamt für Umwelt mit.

Garmisch-Partenkirchen - Ein Braunbär ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen in eine Fotofalle getappt. Die Aufnahme der Wildtierkamera stammt vom Wochenende, wie das Bayerische Landesamt für Umwelt am Dienstag in Augsburg mitteilte. Weitere aktuelle Sichtungen sind demnach noch keine bekannt.

Garmisch-Partenkirchen: Braunbär gesichtet - 2020 war schon mal einer da

Das letzte Mal wurde in Bayern im Frühjahr 2020 ein Braunbär gesichtet. Gleich mehrfach konnten damals im Winterhalbjahr im Gebiet zwischen Reutte im österreichischen Tirol und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen entsprechende Hinweise bestätigt werden. Auch 2021 war der Braunbär nahe Linderhof unterwegs.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Braunbär im Landkreis Garmisch-Partenkirchen gesichtet: Nächste Population lebt im Trentino

Ob es sich am Wochenende nun um dasselbe Tier gehandelt hat, das 2020 in Bayern erfasst wurde, ist noch unklar. Junge Männchen streifen nach Angaben des Landesamtes auf der Suche nach einem Weibchen teils sehr weit umher. Die nächste Braunbären-Population befindet sich rund 120 Kilometer von Bayern entfernt im italienischen Trentino.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.