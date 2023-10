Posthotel nun voll belegt: 110 Ukrainer bewohnen Luxus-Herberge in Garmisch-Partenkirchen

Das Landratsamt rechnet mit steigenden Flüchtlingszahlen in diesem Herbst und Winter: Daher musste der Landrat auch in puncto Posthotel handeln. Doch ein Versprechen geben die Verantwortlichen.

Garmisch-Partenkirchen – Das Atlas Posthotel ist seit Mittwoch voll belegt. 110 Menschen aus der Ukraine sind in der Vier-Sterne-Unterkunft am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen nun untergebracht. Zum Missfallen vieler Bürger, die eine derart exponierte Flüchtlingsunterkunft im Zentrum wenig schätzen. „Wir wissen, dass das schwierig ist, und wir wollen sozialen Frieden“, sagt Landrat Anton Speer im Landratsamt. „Aber auch für uns im Amt ist die gesamte Situation sehr schwierig“, gibt er zu bedenken. Denn gerade jetzt im Herbst steigt die Zahl an Flüchtlingen, die wöchentlich vor der Villa Nova in Partenkirchen stehen, wieder spürbar an.

Vier-Sterne-Hotel als Flüchtlingsunterkunft in Garmisch-Partenkirchen

Speers oberste Prämisse bleibt, das Schließen von Turnhallen für den allgemeinen Gebrauch unbedingt zu verhindern. „In Corona ist schon so viel zulasten unserer Kinder gegangen, das darf nicht wieder passieren“, sagt der Freie Wähler und verweist auf den Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, in dem bereits drei Sporthallen geschlossen werden mussten. Das Angebot der Kavun-Gruppe aus München, das Posthotel zur Verfügung zu stellen, „habe ich zwei-, dreimal schon abgelehnt“. Nur diesmal musste er zustimmen. Eben weil für die verbleibenden Monate dieses Jahres mit einem verstärkten Zulauf an Flüchtlingen gerechnet wird. „Die Zahlen steigen derzeit spürbar an“, bestätigt Hubert Sedlmeyer, Sachgebietsleiter im Ausländerwesen. „Wir bekommen auch die überregionalen Zahlen, und da sieht man das sehr deutlich.“ Daher die Einigung mit Kavun, der bereits zu Beginn des Ukraine-Krieges das Sporthotel an der Mittenwalder Straße im Ortsteil Partenkirchen zur Verfügung gestellt hatte.

Kein Alleingang von Landrat Speer: Bürgermeisterin Koch stimmt Hotel-Anmietung zu

Speer sagt deutlich, dass sein Einverständnis zur Anmietung des Hotels kein Alleingang war. „Ich habe bei jedem Objekt im Vorfeld immer mindestens mit einem Bürgermeister gesprochen.“ So war es auch beim Posthotel. Er kontaktierte Elisabeth Koch (CSU). „Sie meinte nur: ,Wenn es so ist, dann hilft es ja nichts‘.“ Das bestätigt die Rathauschefin direkt. „Ja, was sollen wir auch tun. Wir alle wollen nicht, dass Turnhallen belegt werden.“ Sie beneide den Landrat in dieser Situation keinesfalls. „Das sind alles Menschen, die Hilfe benötigen.“ Der Flüchtling an sich sei auch nicht das Problem. „Es sind die Folgen, die uns als Kommune treffen.“ Der Aufwand für das Einwohnermeldeamt sei enorm, zudem müsse die Kinderbetreuung massiv aufgestockt werden. „Da hilft uns keiner.“ Koch hofft lediglich, dass bei der Verteilung künftig auch andere Gemeinden im Landkreis stärker berücksichtigt werden.

Peter Berchtenbreiter, Leiter der Abteilung Soziale Angelegenheiten im Landratsamt, bestätigt, dass der Kreis derzeit noch nicht prozentual verteilt. „Es bringt uns ja auch nichts, wenn wir bei Gemeinden vor der Tür stehen, die einfach nichts anzubieten haben.“ Mit dieser Problematik sehen sich aktuell Kommunen in anderen Landkreisen konfrontiert. „Solange es bei uns noch anders geht, machen wird das nicht.“

Nur ukrainische Staatsbürger im Posthotel am Marienplatz

Im Fall des Garmisch-Partenkirchner Posthotels garantiert Berchtenbreiter eines: „Wir haben den Kompromiss gefunden, dass wir nur echte ukrainische Staatsbürger dort unterbringen. Dazu stehen wir, und so wie es derzeit aussieht, können wir das auch leisten.“ 110 von 120 möglichen Plätzen sind belegt. „Mehr werden es auch nicht“, stellt der Landrat klar. Berchtenbreiter geht davon aus, dass es nicht auffallen wird, dass dieses Hotel eine Flüchtlingsunterkunft ist. „Sonst sind dort ja auch Touristen aus aller Herren Länder untergebracht.“ Ein Versprechen gibt er: „Wenn dort jemand auffällig wird, dann wird sofort umverteilt.“ Dies sei in anderen Unterkünften schon geschehen.

Um für einen möglichen höheren Zulauf gewappnet zu sein, befindet sich das Landratsamt weiterhin auf der Suche nach geeigneten Objekten. „Hotels sind erst einmal nicht mehr dabei“, betont Sedlmeyer. Den Verantwortlichen ist klar, dass dies nicht die Ideallösung darstellt.

