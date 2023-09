Garmisch-Partenkirchen: Senior (86) überlebt vier Tage allein im Gebirge

Von: Johannes Welte

Teilen

Der Bergwanderer verirrte sich im Alpspitz-Gebiet. © IMAGO/imageBROKER/Moritz Wolf

Vier Tage lang hat ein Bergwanderer (86) aus Speyer (Pfalz), der offenbar die Orientierung verloren hatte, alleine in den Bergen überlebt.

Garmisch-Partenrkirchen - Am Mittwochabend hatte der Rentner zuletzt seine Frau angerufen, um ihr mitzueilen, dass er eine Wanderung auf die Alpspitze (2628 Meter) bei Garmisch-Partenkirchen unternehmen wolle und dort übernachten wolle, um am Donnerstag wieder abzusteigen.

Pfälzer verabschiedete sich von Ehefrau und verschwand spurlos

Doch dann meldete sich der Vermisste nicht mehr. Die Ehefrau erstattete Vermisstenanzeige. Eine umfangreiche Suche durch die Bergwacht und Alpinbeamte der Polizei verlief erfolglos. Es sei nicht auszuschließen, dass der Senior den Abstieg geschafft habe und dann erschöpft in einen Bus oder Zug in unbekannte Richtung gestiegen sei, so die Ermittler. Dich der Mann tauchte nicht auf.

(Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Am heutigen Sonntag (10. September) entdeckte ihn gegen 15.30 Uhr ein österreichischer Mountainbiker an einer Forststraße an der Stuibenhütte auf 1640 Meter. Dort hatte sich der Vermisste heute zuvor stark erschöpft hingelegt, in der Hoffnung von anderen Wanderern gefunden zu werden. Er rief den Radfahrer um Hilfe. Er hatte, wie er später der Polizei berichtete, die Tage und Nächte seit Mittwoch im Alpspitzgebiet verbracht. Da er sein Mobiltelefon verloren hatte, konnte er keine Hilfe holen.

Der Rentner überlebte ohne Essen und trank im Wald

Der Vermisste hatte nichts zu essen dabei und trank die letzten Tage aus Wasserstellen im Wald. Wo genau er die Nächte verbrachte, konnte er nicht sagen. Er bat den Mountainbiker um das Absetzen eines Notrufs. Anschließend rief der Vermisste sofort seine verzweifelt wartende Ehefrau an, um ihr mitzuteilen, dass er am Leben ist.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.