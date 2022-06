Garmisch-Partenkirchen: Vier Tote - Alle Fahrgäste aus verunglücktem Zug befreit - Hotlines für Angehörige und Zeugen

Von: Armin T. Linder

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Die Luftaufnahme aus einem Rettungshubschrauber zeigt die Unfallstelle. © ADAC Luftrettung/dpa

Nach dem Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen ist die Ursache zunächst noch unklar. Für Angehörige ist eine Hotline eingerichtet.

Garmisch-Partenkirchen/Berlin - Waggons kippen um, Verletzte werden aus Fenstern gezogen: Bei einem schweren Zugunglück zu Beginn der Pfingstferien in Bayern sind in Garmisch-Partenkirchen mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Ein Regionalexpress entgleiste in der beliebten oberbayerischen Urlaubsregion auf dem Weg von Garmisch nach München am Freitag, Waggons kippten um.

Nach dem Zugunglück ist die Bergung der Fahrgäste Polizeiangaben zufolge abgeschlossen. „So weit wir das überblicken können, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen“, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Rettungskräfte würden die Waggons des entgleisten Zuges aber sicher noch einmal in Ruhe durchsuchen. „In so einem Bereich zu arbeiten, ist nicht ungefährlich“, sagte der Sprecher.

Demnach wurden bei dem Zugunglück am Freitagmittag etwa 30 Menschen verletzt, 15 davon schwer. An diesen Angaben könne sich im Laufe des Abends aber noch etwas ändern, wenn Meldungen aus den Krankenhäusern zum Zustand der Patienten eingingen.

Die Deutsche Bahn hat den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Einsatzkräfte und Mitarbeiter der DB seien am Unfallort, teilte das Bundesunternehmen in Berlin mit.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Zur Ursache noch keine Aussage möglich

Über die Ursache des Unfalls am Freitagmittag könne noch keine Aussage getroffen werden, so die Bahn. Ähnlich äußerte sich ein Polizeisprecher im BR.

Es sei nicht ausgeschlossen, dass um die Mittagszeit und somit zum Schulende viele Schüler in der Bahn waren, so ein Sprecher des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen. Der Zug sei im Ortsteil Burgrain in den Loisachauen vermutlich entgleist, so ein Sprecher der Bundespolizei - warum, sei noch unklar. Unter den Verletzten seien alle Altersgruppen, darunter auch Kinder. Die Dimension des Unglücks sei noch überhaupt nicht abzuschätzen. Zwölf Rettungshubschrauber kreisten über der Gegend.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Hotlines eingerichtet

Die Deutsche Bahn hat eine Sonder-Hotline geschaltet. Diese ist unter der Rufnummer 0800 3 111 111 erreichbar.

Die Polizei hat ebenfalls eine Hotline eingerichtet. Die Rufnummer 0800 77 66 350 sei für Vermisstenanfragen von Angehörigen freigeschaltet sowie für Hinweise, die zur Aufklärung des Ereignisses dienen.

„Es wurde Vollalarm für Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst“, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle im Oberland. Auch aus München rückten zahlreiche Rettungsmannschaften an.

Auf Luftbildern ist zu erkennen, dass der Zug mit Doppelstockwagen auf einer einspurigen langezogenen Kurve unterwegs war. Eine Weiche ist nicht zu sehen. Der Streckenabschnitt liegt erhöht auf einem Bahndamm, mehrere Waggons rutschten vom Damm in einen kleinen Bach. Die viel befahrene B2 führt genau vorbei.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Sperrungen bei Bahn und auf der Straße

Aufgrund des Rettungsdienst- und Polizeieinsatzes auf der Strecke ist laut DB der Streckenabschnitt zwischen Garmisch-Patenkirchen und Oberau gesperrt. Züge aus Richtung München wenden in Oberau. Aus Richtung Mittenwald wenden die Züge in Garmisch-Partenkirchen. Ersatzverkehr sei in Planung, hieß es auf Twitter. Ob der Regionalzug wegen des neuen 9-Euro-Tickets besonders voll war, war unklar.

Die nahe der Bahnlinien verlaufenden Bundesstraßen 2 und 23 wurden voll gesperrt. „Wir können den Verkehr im Moment nicht in Richtung Garmisch-Partenkirchen laufen lassen, weil die Rettungskräfte auf der Straße sind“, sagte ein Polizeisprecher. Wegen des Beginns der Pfingstferien in Bayern sei auf der Route mit langen Staus zu rechnen.

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Waggons stürzten auf die Seite

Nach Polizeiangaben gingen gegen 12.20 Uhr erste Meldungen über das Unglück auf der Regionalbahnstrecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und München ein. Zunächst lief die Evakuierung des Zugs. Sämtliche Einsatzkräfte von Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr in der Region seien im Einsatz, sagte ein Polizeisprecher. Dieser laufe „auf Hochtouren“. Hier lesen Sie einen Augenzeugenbericht. (dpa/AFP/lin)