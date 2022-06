Zugunglück bei Garmisch: Fünftes Todesopfer entdeckt - Laut Medienbericht soll es sich um Schüler handeln

Von: Kai Hartwig

Teilen

In der Nähe von Garmisch-Partenkirchen entgleist ein Zug, mindestens fünf Menschen sterben. Die Ursache ist noch unklar, weiter Opfer sind zu befürchten. Der News-Ticker zum Zugunglück.

Die Zahl der Todesopfer nach dem Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen hat sich auf fünf erhöht.

Verkehrsminister Wissing und Bahn-Chef Lutz zeigten sich am Unglücksort bestürzt.

Dieser News-Ticker wird laufend aktualisiert.

Update 4. Juni, 15.22 Uhr: Die Bild schreibt, es soll sich bei dem fünften Todesopfer um einen Schüler handeln, der zuvor vermisst worden war. Den Medienbericht bestätigte die Polizei auf Anfrage nicht.

Landrat Anton Speer (63) hatte zuvor zur Bild gesagt: „Unter den Vermissten ist auch ein Kind oder ein Jugendlicher zwischen 10 und 15 Jahren. Wir müssen so schnell wie möglich die Waggons heben und schauen, was da noch drunter ist.“

Nachdem einer der zerstörten Waggons angehoben werden konnte, gingen die Einsatzkräfte nicht davon aus, noch weitere Todesopfer zu finden. Auszuschließen sei das aber nicht, sagte ein Polizeisprecher. Etwa sieben Menschen galten noch als vermisst. Möglich sei aber, dass sie unter den mehr als 40 Verletzten waren - darunter den Angaben zufolge auch mehrere Schwerverletzte.

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Verkehrsminister Wissing und Bahn-Chef Lutz bestürzt

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bahnchef Richard Lutz haben sich bestürzt über das Zugunglück gezeigt und eine umfangreiche Aufklärung zugesagt. Den Familien der Opfer sprachen beide am Samstag bei einem Besuch am Unglücksort ihre Anteilnahme aus. Zugleich dankten sie den Rettungskräften - darunter viele Ehrenamtliche.

„Es ist ergreifend, hier zu stehen und zu sehen, welche dramatischen Ausmaße dieser Zugunfall genommen hat“, sagte Wissing. „Die Sache wird jetzt weiter aufgeklärt und umfangreich aufgearbeitet.“ Nun gälten die Gedanken den Hinterbliebenen der Opfer.

Während des Besuchs war aus den Trümmern das fünfte Todesopfer geborgen worden. Lutz äußerte sich erschüttert, „weil hier Menschen gestorben sind, junge Menschen, die noch ein ganzes Leben vor sich hatten, Familien zerrissen wurden und auch viele Menschen verletzt, teils schwer verletzt wurden.“

Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Fünftes Todesopfer unter Waggon entdeckt

Zusammenfassung vom 4. Juni, 15 Uhr: Garmisch-Partenkirchen - Am Freitagmittag (3. Juni) entgleiste in Garmisch-Partenkirchen ein Zug der Deutschen Bahn (DB). Noch am Tag des Unfalls gaben Polizei und Behörden bekannt, dass das Zugunglück vier Todesopfer forderte. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann erklärte, es handele sich bei den Opfern um "erwachsene Frauen".

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Mindestens fünf Tote, bis zu 14 Vermisste und mehr als 40 Verletzte

Einen Tag später erhöhte sich die Zahl der Todesopfer auf fünf. Während der Bergungsarbeiten am Unglücksort wurde eine weitere Leiche gefunden. Genauere Angaben zur Identität der toten Person gab es zunächst nicht. Zuvor waren auch drei der toten Frauen unter den Waggons geborgen worden. Eine weitere Frau starb am Freitag auf dem Weg ins Krankenhaus.

In Garmisch-Partenkirchen gehen die Bergungsarbeiten auch einen Tag nach dem Zugunglück weiter. © Sven Hoppe/dpa

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen: Schwierige Bergungsarbeiten, fünftes Todesopfer gefunden

Die Bergungsarbeiten gestalten sich indes am Samstag als äußerst schwierig. Auch die Bergung des fünften Todesopfers gelang nur mit erheblicher Anstregung der Einsatzkräfte, da einer der umgestürzten und verkeilten Waggons zunächst angehoben werden musste. Dies gelang erst im zweiten Versuch.

Das Zugunglück hat nach Angaben von Polizei und Behörden über 40 Verletzte nach sich gezogen. Drei von ihnen erlitten schwere Verletzungen. Zudem galten mehrere Menschen noch am Samstag als vermisst. Ein Polizeisprecher erklärte, die Zahl schwanke „zwischen sieben und 14“. Ein Vater fand den Retter seines Sohnes nach einem Facebook-Aufruf.

Eine DB-Regionalbahn, die sich am Freitagmittag auf dem Weg nach München befand, war im Ortsteil Burgrain teilweise entgleist. Einige der Waggons des Zuges kippten daraufhin um und rutschen eine Böschung hinab. Sie blieben unmittelbar neben einer Bundesstraße liegen. Die Unfallursache ist derzeit noch offen. Laut Polizei habe man den Lokführer schon vernommen. Genauere Angaben zur Aussage des Mannes machte die Polizei allerdings nicht.

Schweres Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen - Bilder vom Unfallort Fotostrecke ansehen

Ministerpräsident Söder in Garmisch-Partenkirchen am Unglücksort - „Stich ins Herz“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder war am Samstag ebenfalls zum Unglücksort gereist. Söder sprach von einem „unfassbaren Ereignis“, das ihm einen "Stich ins Herz" versetzt habe. Zudem lobte er die unermüdlich arbeiten Rettungskräfte von Polizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz, THW und der Bundeswehr für ihren Einsatz. Infolge des Zugunglücks bleiben mehrere Straßen gesperrt, teilweise bis „Mitte nächster Woche“. (kh mit dpa)