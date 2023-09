Großeinsatz der Feuerwehr: Gas-Alarm in der Münchner Straße

Von: Andreas Höger

Großeinsatz in der Münchner Straße: Feuerwehr-Trupps suchen nach der Ursache des Gasgeruchs, der am Montagvormittag im Umfeld von Gastronomiebetrieben zu vernehmen war. Die Münchner Straße auf Höhe des Bahnhofsvorplatzes ist vorübergehend gesperrt. © Thomas Plettenberg

Weil Gasgeruch in der Luft lag, rückte die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aus. Die Ortsdurchfahrt war zeitweise gesperrt, umgeleitet wurde über den Bahnhofvorplatz.

Holzkirchen – Ein defekter Anschlussschlauch an einer Flüssiggas-Flasche löste am Montag in der Früh (4. September) einen größeren Feuerwehr-Einsatz unweit des Holzkirchner Bahnhofs im Landkreis Miesbach aus. Nach Angaben der Polizei erfolgte die Alarmierung vormittags gegen 9.30 Uhr. Ein Anwohner an der Münchner Straße hatte den Gasgeruch der Polizei gemeldet.

Fünf Feuerwehrfahrzeuge im Einsatz: Gas stammt aus Propangasflaschen

Wie Kreisbrandinspektor Andreas Schwabenbauer auf Anfrage erklärte, eilten insgesamt 30 Aktive der Feuerwehren aus Holzkirchen und Weyarn mit fünf Fahrzeugen an den Einsatzort an der Münchner Straße, etwa auf Höhe des Bahnhofvorplatzes. Die Weyarner Wehr verfügt über spezielle Ausrüstung für Gas-Unfälle.

Unter Atemschutz suchten die Trupps nach der Quelle des Gasgeruchs - und wurden schnell fündig. Laut Schwabenbauer stammte das Gas nicht aus einer defekten Erdgasleitung, sondern entströmte einer von mehreren Propangasflaschen, die am Rückgebäude über einem Kellerschacht gelagert waren; das Propangas wird von einem Gastronomiebetrieb genutzt.

Umgebung auf Explosionsgefahr durchgemessen: Münchner Straße gesperrt

„Wir haben die Flasche zugedreht und die Umgebung auf Explosionsgefahr durchgemessen“, berichtet Schwabenbauer, der als Einsatzleiter fungierte. Die Aktiven nutzten dafür „Ex-Messgeräte“. Laut Schwabenbauer schlugen die Geräte nicht an. Gemessen wurde im Gebäude und in der Umgebung, aber auch in Entwässerungsschächten, um auszuschließen, dass sich das Propangas dort sammelt. „Aufgrund der höheren Dichte sinkt Propan zu Boden und sammelt sich an der tiefsten verfügbaren Stelle“, erklärt Schwabenbauer.

Sicherheitshalber wurde die Münchner Straße (Staatsstraße) während des Einsatzes gesperrt, die Umleitung erfolgte über den Bahnhofvorplatz. Vorsorglich rückte auch das BRK mit einem Rettungswagen aus. Gegen 10.30 Uhr war der Einsatz beendet. Laut Polizei wurde eine Fachfirma verständigt, um die Anschlüsse und die Sicherheit der gelagerten Propangasflaschen zu überprüfen. Erst wenn das Okay der Experten vorliegt, darf das Gas wieder genutzt werden.

