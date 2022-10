Sperber mit offenem Flügelbruch: Erstaunliche Rettung durch Gilchinger Familie

Von: Volker Ufertinger

Das Sperberweibchen brauchte zwei Monate, um wieder fit für die Wildbahn zu werden. © Holzheimer

Zwei Monate lang haben Jakob und Magdalena Off von der gleichnamigen Falknerei einen verunfallten Sperber aufgepäppelt. Jetzt ist er in Freiheit.

Gauting – Sperber sind flinke Jäger, Singvögel müssen extrem auf der Hut sein. Doch hin und wieder legen sie auch eine Bruchlandung hin. Genau das ist wahrscheinlich einem Sperber-Weibchen passiert, das am 11. August auf dem Grubmühler Feld vor dem Wald nach Stockdorf kauerte. Die Diagnose: Offener Bruch des rechten Flügels. In diesem Zustand war das Tier eine willkommene Beute für den Fuchs oder den Marder. Doch zu seinem Glück kam eine Spaziergängerin aus Gilching des Wegs – der Anfang einer erstaunlichen Rettung.

Gilching: Die Operation von Wildtieren ist riskant

Von Anfang an involviert in die Geschichte war die Familie Off, die in Unterbrunn eine Falknerei betreibt und nebenher als Auffangstation für Greifvögel, Eulen und Käuze dient. Die Gilchingerin fragte sich bis zu Magdalena Off durch und wollte wissen, was sie jetzt tun soll. Ihr Rat: Das Tier von Dr. Heike Reball in Unterhaching anschauen lassen, ob eine Operation Sinn macht.

„Bei Wildtieren ist das immer eine Abwägungssache“, sagt die Falknerin. „Aber der Zustand des Sperbers war gut, Augen und Gefieder in Ordnung.“ An den Kosten der OP beteiligte sich der Landesbund für Vogelschutz zu Dreiviertel, den Rest beglichen die Offs aus eigener Tasche.

Das Sperberweibchen war widerspenstig

Danach kam das Sperberweibchen sehr schnell nach Unterbrunn, wo es über zwei Monate hinweg aufgepäppelt wurden. Von Anfang an wehrte sich das Tier. „Die hat nicht verstanden, dass wir ihr helfen wollten“, sagt Magdalena Off. „Greifvögel sind eben nicht mit Intelligenz gesegnet, sondern eher instinktgetrieben.“

Einen Namen bekam das Weibchen nicht, schließlich sollten die Kinder der Offs keine zu große Beziehung aufbauen. „Es war von Anfang klar, dass sie wieder in die freie Wildbahn muss.“ Insofern war es gut, dass sie widerspenstig blieb.

In den ersten Wochen war der rechte Flügel geschient, und zwar mit einer „Fixateur externe“, wie sie auch bei menschlichen Knochenbrüchen angewendet wird. Etwa einmal pro Woche brachten die Offs das Tier nach Unterhaching, wo Dr. Reball den Verband wechselte. Wo das Tier schon einmal in Narkose lag, wurde auch gleich Gymnastik gemacht, damit sich die Muskulatur wieder stärkt – wichtig für die Wildbahn.

Der Flug zum Futter war gutes Training

Irgendwann ging es dem Weichen besser. Sein neuer Platz: die Volière. Dabei wendete die Falknerfamilie einen Trick an: Sie legten mehrfach am Tag ein wenig Futter auf den Boden. So war die Rekonvaleszentin gezwungen, immer runter- und rauf zu fliegen. Das perfekte Training für einen maladen Vogel.

Sperber fliegen extrem schnell, daher sieht man sie so selten. Vom Flug in die Freiheit gibt es aber ein Bild. © Off

Am 9. Oktober war es so weit: Das Sperberweibchen konnte ausgewildert werden. Ort des Geschehens war erneut das Grubmühler Feld – sein Revier. Magdalena Off ging das Herz auf, als sie das weiße Tuch wegziehen und dem Tier die Freiheit zurückgab. So schnell konnte niemand schauen, wie der Sperber das Weite gesucht hatte – ein Grund, warum man die Tiere so selten sieht. Ob sie den Winter überlebt? Die Falknerin ist zuversichtlich. „Sie ist mit allen Wassern gewaschen. Und die Gegend kennt sie ja auch.“

