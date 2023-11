Amtliche Warnung vor schweren Sturmböen und Gewitter in Oberbayern – Eine Region besonders betroffen

Von: Klaus-Maria Mehr

Den ganzen Sonntag über bläst gefährlich starker Wind aus Westen und später Süden. Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung herausgegeben. Eine Region ist besonders betroffen.

Ein Sturmtief sitzt über der Nordsee und beeinflusst das Wetter in Bayern am Sonntag (5. November) massiv. Starker Wind von West, am Nachmittag aus dem Süd bringt vergleichsweise milde Meeresluft in den Freistaat – aber das mit voller Wucht. Der Temperaturunterschied zwischen der neuen Meeresluft und dem bisherigen, fast winterlichen November-Klima in Bayern, ist so groß, dass sogar Gewitter im Spätherbst drohen.

Sturmwarnung für Bayern! So, wie hier am Tegernsee, könnte es in ganz Bayern im Tagesverlauf stürmen. © Klaus-Maria Mehr

Sturm über Bayern am Sonntag: DWD warnt deutlich

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit stürmischen Böen um die 60 bis 80 km/h im bayerischen Flachland. Bei Gewitter und in exponierten Lagen können Sturmböen 80 bis 100 km/h erreichen. Für München etwa warnt der DWD vor Sturmböen mit bis zu 95 km/h. Besonders heftig stürmt es im bayerischen Bergland. Ab 1500 Metern Höhe drohen orkanartige Böen mit bis zu 115 km/h. Auch in Norddeutschland ist mit Sturm zu rechnen.

Orkanartige Böen: Südbayern besonders betroffen – Bergwanderer aufgepasst!

Besonders betroffen ist also das gesamte Alpenvorland. Insofern sollten sich vor allem Bergwanderer ihre Touren gut aussuchen an diesem milden Novembermorgen. Denn der Wind wird im Tagesverlauf nur stärker. Dazu können vereinzelt Gewitter auftreten. Den Sturm-Höhepunkt erwartet der DWD am frühen Nachmittag. Erst gegen Abend wird es ruhiger. Hinzu kommt, dass Bergwanderer ab etwa 1200 Höhenmeter eine geschlossene Schneedecke erwartet. Ab da geht es nur mit Erfahrung und geeigneter Ausrüstung weiter.

Aussichten: April- statt November-Wetter – Bis zu 15 Grad am Montag

Im Gegenzug bringt uns oben erwähntes Sturmtief ungewöhnlich milde Luft für November. Bis zu 15 Grad soll es am Montag bekommen, in südlich der Donau sogar mit relativ viel Sonne. Erst am Nachmittag ziehen neue Regenschauer schnell übers Land. Der Dienstag verläuft ähnlich April-artig. Danach kühlt es wieder langsam ab.

