Weil sie Blitzer anzündeten: Junge Männer zu Gefängnisstrafen verurteilt

Von: Rudi Stallein

Dieser Blitzer-Anhänger war am 18. Februar in Greiling angezündet worden. © Zweckverband/Archiv

Zwei junge Männer sind zu je 14 Monaten Gefängnis mit Bewährung verurteilt worden. Die Täter aus dem Isarwinkel verursachten einen hohen Sachschaden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Aktionen sorgten im Februar vorigen Jahres für Aufsehen. Anfang des Monats war eine mobile Blitzeranlage in Lenggries angezündet worden, gut zwei Wochen später brannte in Greiling ein Blitzeranhänger – Sachschaden insgesamt rund 250 000 Euro. Nun wurden zwei junge Männer aus dem Isarwinkel (23 und 25 Jahre alt) vom Amtsgericht Wolfratshausen wegen Brandstiftung und anderem zu je 14 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt.

Nachdem er geblitzt wurde: Junger Mann zündet mit Freund Blitzerkasten an

Das Verfahren gegen einen dritten Tatbeteiligten (damals 20 Jahre alt), der wegen Krankheit nicht zur Verhandlung erscheinen konnte, wurde vom Gericht abgetrennt. Gegen ihn wird später gesondert verhandelt. „Es hat so angefangen, dass wir bei einem Bier zusammengesessen sind, und gesagt haben: Von diesen Blitzerkästen gehört mal einer angezündet“, erklärte der jüngere Angeklagte.

Als er am 2. Februar vorigen Jahres bei einer Fahrt durch Lenggries geblitzt wurde, war es so weit. Mit einem Freund, „der sich mit Pyrotechnik auskennt“, habe man noch in derselben Nacht aus einem Blumentopf und Thermit, einen Brandsatz gebaut. Zu dritt seien sie dann wieder nach Lenggries gefahren, wo sie das Gemisch auf den Blitzerkasten in der Karwendelstraße gestellt und angezündet hätten.

Dass dadurch nur der äußere Teil des Kastens beschädigt worden war, hätten sie am nächsten Tag aus der Zeitung erfahren. Am 18. Februar waren sie gründlicher vorgegangen. In einem größeren Blumentopf hatten sie nun die sechsfache Menge Thermit eingefüllt, insgesamt drei Kilogramm. Dieses Mal ging ihr Plan auf. Ein an der Tölzer Straße in Greiling abgestellter Blitzer hatte nur noch Schrottwert, nachdem das Feuer erloschen war.

Täter konnten nach akribischer Arbeit ermittelt werden

Sechs Wochen später wurden die drei Brandstifter gefasst. Mittels Überwachungskameras, Funkzellenauswertung und Aufnahmen von Blitzern im Umfeld der Tatorte habe man sich in akribischer Puzzlearbeit „Stück für Stück vorgearbeitet“, berichtete ein Beamter der Kripo Weilheim.

Keiner der beiden Angeklagten konnte erklären, warum sie nach dem ersten, misslungenen Versuch einen weiteren Blitzerkasten in Brand gesteckt hatten. „Mir tut die ganze Sache leid, das war ein riesen Schmarrn“, beteuerte der Ältere. Sein zwei Jahre jüngerer Mitstreiter versicherte ebenfalls glaubhaft, dass er die Sache bereue. „Ich hoffe, dass wir alles wieder gut machen können.“

Dass sie intensiv damit begonnen hatten, den Schaden abzuzahlen, wirkte sich strafmildernd aus. Erschwerend hinzu kam: Beide Beschuldigten waren bei ihrer Festnahme im Besitz geringer Mengen Marihuana, außerdem wurde bei dem einen verbotene Munition und bei dem anderen ein verbotenes Butterfly-Messer gefunden.

Gericht urteilt wegen mehrerer Delikte: „Dahinter steckt eine erhebliche kriminelle Energie“

Das Gericht verurteilte die beiden wegen versuchter Brandstiftung in Tateinheit mit Sachbeschädigung, vollendeter Brandstiftung, unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln sowie unerlaubtem Besitz einer verbotenen Waffe, beziehungsweise verbotener Munition zu jeweils einem Jahr und zwei Monaten Gefängnis. „Die Reue ist ihnen ins Gesicht geschrieben“, hielt Richterin Friederike Kirschstein-Freund den jungen Männern zu Gute. Sie machte aber auch deutlich: „Dahinter steckt eine ganz erhebliche kriminelle Energie – und das offenbar nur aus einer Laune heraus, das ist einfach nur erschreckend.“

Der Staatsanwalt hatte für jeden Angeklagten ein Jahr und zehn Monate beantragt. Die Verteidiger Jost Hartman-Hilter und Benjamin Manhart plädierten dafür, ihre Mandanten lediglich wegen Sachbeschädigung zu verurteilen, da die Blitzeranlagen unter keiner der unter Paragraph 306 Strafgesetzbuch (Brandstiftung) aufgeführten „Betriebsstätten oder technischen Einrichtungen“ zu subsumieren seien. Als Auflage müssen die zwei Verurteilen jeweils 500 Euro an die Feuerwehr Greiling zahlen. (rst)

