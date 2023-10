Nach tagelanger Suchaktion: Vermisster Bergsteiger aus München (73) tot aufgefunden

Von: Andreas Seiler

Teilen

Anlaufstelle für viele Bergwanderer: die Höllentalangerhütte. Oberhalb des Hauses des Alpenvereins passierte das schreckliche Unglück. © mm

Ein Münchner wird nach einem Aufstieg vermisst. Eine tagelange Suchaktion der Bergwacht bleibt ergebnislos. Die Leiche des Mannes wurde nun gefunden.

Garmisch-Partenkirchen – Das Werdenfelser Land hat in dieser Sommersaison einen weiteren Bergtoten zu beklagen: Ein 73-jähriger Münchner kam – davon geht die Polizei nach den bisherigen Ermittlungen aus – bei einem Sturz oberhalb der Höllentalangerhütte bei Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) in etwa 1600 Meter Höhe ums Leben.

Vermutlich hatte sich der Mann in dem alpinen Gelände verstiegen. Ein Wanderer fand am Wochenende die Leiche im Bereich des sogenannten Schafsteigs unterhalb der Waxensteine. Vorausgegangen war eine großangelegte Suchaktion der Rettungskräfte.

Vermisster Bergsteiger informierte Familie nicht über Ziel der Bergtour

Der Münchner war, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, bereits am 22. September als vermisst gemeldet worden, nachdem er von einer Bergtour nicht zurückgekehrt und auch nicht erreichbar war. Das Problem: Das genaue Ziel hatte er seiner Familie nicht mitgeteilt. Die besorgte Tochter ging anfangs davon aus, dass er im Bereich von Oberstdorf unterwegs war, da er zuvor im Internet über den Hindelanger Klettersteig recherchiert hatte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.)

Doch eine Peilung des Mobiltelefons ergab, dass sich der Rentner zuletzt im Bereich des Kreuzecks bei Garmisch-Partenkirchen ins Funknetz eingeloggt hatte. Die Polizeiinspektion fand schließlich das Fahrzeug des Mannes am Parkplatz der Kreuzeckbahn.

Schwierige Bedingungen bei Suchaktion: beschränkte Sicht und Schneedecken

Es folgte eine tagelange Suchaktion, die allerdings ergebnislos verlief und sich angesichts der schlechten Witterung als schwierig erwies. So waren die höheren Lagen bereits mit einer Schneedecke überzogen – und auch die Sicht war oft sehr beschränkt.

Neben der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei kamen Kräfte der Bergwacht aus Garmisch-Partenkirchen, Grainau und München zum Einsatz, ebenso ein Polizeihubschrauber. Insgesamt wurde ein Straßen- und Wegenetz von rund 23 Quadratkilometern abgesucht. Aus dem Hubschrauber wurden sieben Quadratkilometer hochalpines Gelände rund um die Alpspitze, insbesondere die Klettersteige, in Augenschein genommen.

Bergsteiger entdeckt Leiche des Mannes – handelt „sich zweifelsfrei um den vermissten Münchner“

Am vergangenen Wochenende entdeckte schließlich ein Bergsteiger, der am Schafsteig zur Höllentalangerhütte abstieg, durch Zufall die Leiche des Münchners hinter einem Felsenturm. Der Tote wurde am Montag (2. Oktober) von der Alpinen Einsatzgruppe geborgen. „Es handelte sich zweifelsfrei um den vermissten Münchner“, heißt es dazu im Polizeibericht. Die Ermittlungen zur Todesursache führt ein Polizeibergführer unter der Leitung der Staatsanwaltschaft München II.

Die Alpine Einsatzgruppe appelliert in diesem Zusammenhang an alle Wanderer, die Touren gut zu planen. „Hierbei ist nicht nur die passende Ausrüstung entscheidend“, erklären die Beamten. Das Wetter und die eigene Kondition müssten ebenfalls in die Überlegungen miteinbezogen werden. Außerdem sei es sinnvoll, Angehörige oder Freunde über das Vorhaben zu informieren.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.