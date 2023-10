Gegen das „Grafen-Geiz-ist-geil-Prinzip“: Streikende legen Hofbrauhaus Freising lahm

Teilen

Am Hofbrauhaus in Freising steigt der Rauch auf: Etliche Mitarbeiter der Freisinger Brauerei streikten am Mittwoch stundenlang, um ihren Arbeitgeber wieder in einen Tarifvertrag zu bekommen. © Lehmann

Mit einem Warnstreik haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Produktion des Freisinger Hofbrauhauses für acht Stunden gestoppt. Es gärt mächtig zwischen Belegschaft und Unternehmen.

Freising – „Bierstopp per Warnstreik“ lautete die Parole der von der Gewerkschaft „Nahrung, Genuss, Gaststätten“ (NGG) unterstützen Protestaktion vor den Toren des Gräflichen Hofbrauhauses Freising. Gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machten am Mittwoch ihrem Groll über das von ihnen so formulierte „Grafen-Geiz-ist-geil-Prinzip“ mit Trillerpfeifen und Rauchkerzen lautstark und weithin sichtbar Luft. Dabei hielten sie auch ein Transparent mit der Aufschrift „Brauplus“ hoch – ein NGG-Logo, das für faire Löhne und leistungsgerechte Bezahlung steht.

Hofbrauhaus Freising: Streikende kämpfen um Tarifvertrag

Davon kann laut Maik Sedlmeier (47), seit fünf Jahren als Schlosser im Hofbrauhaus tätig, nicht die Rede sein. „Mir stinkt vor allen Dingen, dass die jetzt die Tarifverträge alle weggemacht haben,“ sagte Sedlmeier, der auch stellvertretender Betriebsrat ist, auf FT-Nachfrage. Laborantin Sylvia Tromba (58) hat ebenfalls die Faxen langsam dicke. Seit 32 Jahren ist sie beim Hofbrauhaus tätig. Aber so etwas wie zuletzt habe sie noch nicht erlebt. „Mir geht es nicht nur um den Lohn, sondern um die Tarifverträge, die sie uns gekündigt haben.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Laut Manuel Halbmeier, seines Zeichens NGG-Geschäftsführer, sind in Freising der Brauer und der Lagerarbeiter genauso betroffen wie die Laborantin und die Bürokraft. „Brauereichef Ignaz Graf zu Toerring-Jettenbach lässt alle kalt abfahren“, erklärte er. Mit dem Mikro in der Hand rief er: „Der Verzicht der Arbeitnehmer hat noch kein einziges Unternehmen in Bayern gerettet. Die sollen da vorne ihren Job machen, das gute Bier, das ihr braut zu anständigen Preisen verkaufen, und dann haben sie auch kein Problem.“

Die NGG will mit dem Warnstreik erreichen, dass das Hofbrauhaus den neuen Tarifabschluss für Bayerns Brauwirtschaft übernimmt. Dieser sieht vor, dass die Beschäftigten jetzt bereits 285 Euro mehr bekommen und ab nächsten Frühjahr nochmals ein Lohn-Plus von 3,9 Prozent. Außerdem zahlen andere Brauereien die Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro in drei Tranchen aus. „Das ist das Ziel. Da müssen wir auch in Freising hin“, sagte Halbmeier.

Freising: Rentnern wurde der„Haustrunk“ gestrichen

Der Unmut unter den Streikenden richtet sich vor allem gegen Beiratschef Claus Lippert. Unter vorgehaltener Hand hieß es, Lippert habe gleich bei seinem Antritt den Haustrunk für die Rentner abgeschafft und damit die Brauerseele kochen lassen. Denn beim Haustrunk handelt es sich um einen guten alten Brauch – eine bestimmte Bier-Ration, die ehemalige Mitarbeitende bis dato regelmäßig erhalten haben.

Am Rande des Warnstreiks gab es zwar bereits ein Gespräch mit dem neuen Hofbrauhaus-Geschäftsführer Michael Metz – allerdings nur kurz und ohne Erfolg. Man ging mit versteinerten Minen auseinander.

Brauerei findet Forderungen „abstrus“

Als „Nackenschlag“ bezeichnete das Hofbrauhaus den Streik in einer Mitteilung. Man sehe sich aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage, auf die Forderungen der Gewerkschaft einzugehen. „Durch die Coronakrise und den Ukrainekrieg befeuert, ist eine mit erheblichen Absatzverlusten verbundene und sich massiv in allen Bereichen des Unternehmens verschärfende Kostensituation eingetreten, die das Unternehmen in seinen existenziellen Grundfesten erschüttert“, teilte Geschäftsführer Metz mit. Die Forderungen der NGG seien „abstrus“. Aus der Krise käme man nur „mit der uneingeschränkten Unterstützung des gesamten Brauerei-Teams“ heraus. Alexander Fischer

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.

Bayerns beste Brauereien – Eine Reise durch die Bierkultur des Freistaats in 14 Bildern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.