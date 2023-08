Hier sollte Shopping-Mall samt „lebhafter Gastronomie“ entstehen: Geisterstadt vor den Toren Münchens

Von: Sabina Brosch

Gähnende Leere im Obergeschoss. © Sabina Brosch

Gähnende Leere herrscht in den Gängen und vielen Räumen des „Galileo“, wie die neue Mitte auf dem Garchinger Forschungs-Campus genannt wird. Die sollte längt belebt sein.

Garching – Seit zwei Jahren sollten Geschäfte und Gastronomie das Galileo, die Neue Mitte am Forschungs-Campus Garching, beleben. Passender scheint aber immer noch der Ausdruck „Garcho-Sibirsk“, wie der Campus bei Studenten seit langem verschrien ist.

Von der Einkaufs-Mall am Forschungs-Campus ist nichts zu sehen

Vom Friseur über den Copy-Shop bis hin zum Reparaturservice für Mobiltelefone, Post- und Bankdienstleistungen, eine richtige Einkaufs-Mall hätte entstehen sollen, aber davon ist nichts zu sehen. Den von Investor und Projektentwickler Oliver Soini prognostizierten Branchen- und Mietermix gibt es nicht, obwohl Soini im Juni 2021 bestätigt hatte, über 90 Prozent der Verkaufs- und Gastronomieflächen seien vermietet, der Vertragsabschluss mit einem Vollsortimenter stehe kurz bevor.

7500 Beschäftigte und rund 20.300 Studenten am Forschungs-Campus Garching

Mit täglich rund 25.000 Besuchern sollte das stark frequentierte Areal bedient werden. Mit mehr als 7500 Beschäftigten und rund 20.300 Studenten ist der Forschungs-Campus Garching ja auch eines der größten Zentren für Wissenschaft, Forschung und Lehre in Deutschland. Kulturelle Veranstaltungen sollten das Leben an und im Galileo auch am Abend und am Wochenende füllen. Das Motto lautete: Leben, lernen, einkaufen und Freizeit gestalten in einem Mikrokosmos am Makrostandort.

Im Untergeschoss stehen ebenfalls Flächen leer. © Sabina Brosch

Bisher gibt es das Audimax, zwei Hotels, eine Bar und einen Burgerstand

Die Realität sieht immer noch anders aus: Außer dem großen Hörsaal (Audimax), dem Courtyard Marriott Hotel und Stellaris Apartment-Hotel sowie einem Fitnessstudio, einem Burgerstand und einer Bar steht der Großteil der Immobilien nach zwei Jahren leer. „Statt Belebung herrscht gähnende Leere in den Gebäuden, man hat das Grundstück leichtfertig aus der Hand gegeben“, moniert die stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses im Bayerischen Landtag, Claudia Köhler (Grüne) aus Unterhaching.

Landtagsabgeordnete Claudia Köhler (Grüne) übt scharfe Kritik

Sie zeigt sich entsetzt angesichts der Tatsache, dass es keinen Supermarkt, keine lebhafte Gastronomie, dafür jedoch viele leer stehende Gewerbeflächen gibt. „Das war sicher nicht der Sinn der Bereitstellung eines Staatsgrundstücks“, sagt Köhler und verbindet damit die Frage, ob sich das Wissenschaftsministerium mit schönen Versprechungen über den Tisch habe ziehen lassen.

Beeindruckender Bau: Das Galileo, hier eines der beiden Hotels. © Sabina Brosch

Hier sei Tafelsilber verscherbelt worden, sagt Köhler, denn gerade die Infrastruktur für die Technische Universität München (TUM) sei auch ein Argument für die Herausgabe des Grundstücks über Erbpacht gewesen. „Hätte sich der Freistaat da nicht abgesichert, dann wäre das meines Erachtens fahrlässig“, sagt Köhler. Im Vertrag vermisse sie eine „Umsetzungsvereinbarung“, eine Verpflichtung des Investors, die versprochene neue Mitte mit Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten auch in die Tat umzusetzen.

Es geht nicht um irgendein Grundstück, sondern um das direkt an der U-Bahn

Vermutlich gebe es eine entsprechende Auflage nicht, denn auf ihre Anfrage hin habe das Wissenschaftsministerium verneint, dass Auflagen bisher nicht erfüllt worden seien. Zwei Jahre nach Eröffnung herrsche Leerstand, und „dabei würde der Campus die groß angekündigte Infrastruktur dringend brauchen“, sagt Angelika Köhler. Es gehe schließlich nicht um irgendein Grundstück, sondern umdas direkt an der U-Bahn.