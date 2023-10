Therme Erding bricht Backstreet Boys-Rekord bei Sauna-Festival: 59 Nationen in einem Whirlpool

Von: Hans Moritz

59 Nationen versammelten sich in der Banja-Sauna der Therme Erding. Der Rekord wurde nicht geknackt, dafür aber ein anderer aufgestellt. © Therme Erding

Einen Rekord verpasst, dafür einen anderen aufgestellt – auf diesen Nenner lässt sich das erste Sauna-Festival der Therme Erding bringen.

Erding – Wie berichtet, wollte die Therme Erding mindestens 100 Nationen in ihrer großen Banja-Sauna versammeln. Das misslang, am Ende waren es „nur“ 59 unterschiedliche Nationalitäten, teilt die Therme mit.

Doch diese Zahl bescherte der Therme einen anderen Rekord, den vor ihr ausgerechnet die Boy Group „Backstreet Boys“ aufgestellt hatten: 59 Nationen in einem Whirlpool, das gab’s noch nie. Auf einer Kreuzfahrt durchs Mittelmeer hatten die Backstreet Boys 2016 ganze 30 Nationen in einem Jacuzzi versammelt.



„Wir haben uns vorgenommen, einen Weltrekord aufzustellen. Das ist uns gelungen. Wir wären nicht die größte Therme der Welt, wenn wir so einfach aufgeben würden“, meinte Geschäftsleiterin Jacqueline Plan-Ertl. Sie kündigte an, den Weltrekordversuch in der Blockhaus-Sauna zu wiederholen. Nächstes Event ist an diesem Samstag, 14. Oktober, die Karibische Nacht.

