Mit 34 Stunden Verspätung gelandet: Urlauberin wird am Flughafen München stehen gelassen

Von: Elisa Buhrke

Eine Urlauberin und ihr Partner wollten von München aus nach Ägypten fliegen. Kurzfristig werden insgesamt 40 Passagiere am Flughafen stehen gelassen – die Maschine ist überbucht.

München - Eigentlich sollten es zehn Tage entspannter Ägypten-Urlaub werden, doch stattdessen entwickelte sich die Hinreise für eine 22-Jährige und ihren Partner zum wahren Horror-Trip. Ursprünglich wollten beide am 13. Juli von München aus nach Hurghada mit Marabu Airlines zu fliegen, berichtet die Frau aus dem Landkreis Höchststadt an der Aich, die lieber anonym bleiben will, unserer Redaktion. Bereits bei der Anfahrt mit dem Auto musste sie dann feststellen, dass der Flug Verspätung hatte. Soweit noch akzeptabel.

Kurz nach 9 Uhr morgens erreichte das Paar den Flughafen. Doch am Check-In-Schalter kam es dann wirklich bitter: „Nach ein paar Sekunden wurde uns nur gesagt, dass der Flug überbucht worden ist“. Die beiden Höchststädter mussten sich mit einer Gruppe von etwa 40 Personen an die Seite stellen. Ohne Info, wann es für sie weitergehen würde. Auf ihrem Schaden blieben sie wochenlang sitzen – die verlorene Urlaubszeit bekommen sie gar nicht mehr zurück.

Urlauberin wird am Flughafen München von Marabu Airlines stehen gelassen

Da die betroffenen Passagiere vermeintlich einen „Aufstand“ am Check-In machten, habe das Flughafenpersonal schließlich die Polizei gerufen. „Wir wollten nur wissen, wann, wie und mit was wir in den Urlaub kommen.“ Von der Polizei hätten sie dann erfahren, „dass das öfter vorkommt, dass Marabu Passagiere stehen lässt.“ Die Beamten geleiteten die Fluggäste noch zu dem Flugabfertigungsdienst, wo sie jedoch auch nicht mehr als einen Ausdruck über die Flugrechte der Airline erhielten. „Auf diesem Zettel steht drauf, was uns alles an Geld, Verpflegung und Co. zusteht“.

Nach zwei Stunden Wartezeit am Flughafen: Ständig abweichende Informationen der Hotline der Airline, wann der Ersatzflug kommen solle. Erst hieß es um 14 Uhr, dann um 14.30 Uhr, dann um 18 Uhr. Schriftlich bestätigen wollte diese Angaben keiner der Mitarbeiter. Nach acht Stunden Wartezeit – mittlerweile war es 17 Uhr – weiterhin keine verbindliche Auskunft von der Condor-Schwestergesellschaft Marabu Airlines. Die Nerven lagen blank. „Ich und mein Partner sind am Flughafen geblieben, da wir kein Hotel hatten und nicht wussten, wie es für uns weitergeht. Nach Hause wären es etwa 200 Kilometer gewesen“, berichtet die 22-Jährige.

„Verlorene Urlaubszeit oder Nerven, die es gekostet hat, bekommen wir nicht wieder“

Das Paar nahm schließlich das Angebot ihres Reiseveranstalters an, am 15. Juli einen Flug nach Hurghada mit sechs Stunden Zwischenaufenthalt in Istanbul wahrzunehmen. Für die Zwischenzeit mussten sie sich ein Hotel suchen – zunächst auf eigene Kosten, genauso wie die Verpflegung. Am 16. Juli um 3 Uhr nachts, also rund 34 Stunden später als die eigentlich geplante Ankunft, landeten die beiden Erlanger dann tatsächlich am Flughafen in Hurghada. Der ersehnte Urlaub konnte nun endlich beginnen.

„Nach der Heimreise haben wir alle Unterlagen sofort online an die Reklamationsabteilung geschickt“, schildert die Höchststädterin. Eine Eingangsbestätigung habe sie zwar erhalten, danach jedoch nichts mehr von Marabu Airlines gehört. Auf Nachfrage bei der Hotline habe man ihr zunächst mitgeteilt, ihre Bearbeitungsnummer gebe es gar nicht. Danach hieß es, ihre Anfrage sei in Bearbeitung – diese könne aber noch bis zum nächsten Jahr dauern, solange brauche sie nicht weiter nachhaken. „Insgesamt schuldete uns Marabu noch eine Summe von über 1000 Euro“, so die 22-Jährige.

Stellungnahme von Marabu Airlines: „Flugzeug wegen einer technischen Überprüfung ausgefallen“

Auf Anfrage unserer Redaktion bei Marabu Airlines reagiert eine Sprecherin mit folgender Stellungnahme:

„Marabu pflegt eine Zero-Überbuchungs-Policy. Auf den Flügen nach Hurghada setzt die Airline aufgrund der hohen Nachfrage größere Flugzeuge ein. Leider ist am Vortag, den 12. Juli, das geplante größere Flugzeug wegen einer kurzfristig anberaumten technischen Überprüfung ausgefallen. Statt den Flug zu streichen, hat Marabu ein kleineres Flugzeug eingesetzt. Die Airline hat umgehend damit begonnen, Alternativen für die 40 Passagiere zu ermitteln, die aufgrund des Flugzeugwechsels nicht mitfliegen konnten. Wegen der Sommerferien waren die Kapazitäten im Markt zu dem Zeitpunkt relativ eng, dennoch konnten wir drei Stunden nach der geplanten Abflugzeit eine Liste mit alternativen Flugverbindungen mit den Passagieren teilen.“ Diese Liste habe auch die Höchststädterin erreicht. Die Sprecherin schreibt weiter:

„Entsprechend der EU-Verordnung 261/2004 haben wir [den beiden Betroffenen] für sie selbst und Ihre Reisebegleitung zusammen 800 EUR erstattet. Diesen Betrag haben wir zusammen mit der Erstattung der Auslagen in Höhe von 214,72 EUR im September [...] überwiesen.“

Dass sie die Rückerstattung im September erhalten hat, bestätigt auch die 22-Jährige. Sie betont aber: „Die verlorene Urlaubszeit oder auch die Nerven, die es gekostet hat, bekommen wir dadurch nicht wieder.“

Beschwerden über die Airline

Beschwerden über die junge Airline gibt es nicht zum ersten Mal: Auch im Mai ließ Marabu Fluggäste rund 48 Stunden lang am Gate sitzen. Anfang August ist der Chef der Airline zurückgetreten, nach eigenen Angaben „aus persönlichen Gründen“ und aufgrund der anhaltenden Vorwürfe.

