Unbekannte sprengen Geldautomat – „Das war ja lebensgefährlich“

Von: Peter Schiebel

Ein Bild der Verwüstung: Der Geldautomat (im Hintergrund) ist komplett zerstört, die dicke Panzertür einmal quer durch den Raum geflogen. Auch das SB-Terminal ist nicht mehr funktionsfähig. © Andrea Jaksch

Bislang noch unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen den Geldautomat der Kreissparkasse an der Hauptstraße in Weßling gesprengt. Die Kriminellen konnten mit einer Beute in nicht bekannter Höhe flüchten.

Weßling – „Es hat alles gebebt. Mein Auto hat gewackelt. Dann hat es geraucht. Ich habe sofort die Polizei in Herrsching angerufen.“ So schildert Birgit Glombik, was sie am frühen Mittwochmorgen um kurz nach halb drei mitten in Weßling erlebt hat. Die 53 Jahre alte Merkur-Austrägerin wartete am Tierladen an der Hauptstraße in ihrem Auto auf den Lieferwagen, der ihr so wie jeden Tag die druckfrischen Tageszeitungen bringen sollte. Währenddessen ereignete sich nur rund hundert Meter entfernt eine gewaltige Explosion. Bislang unbekannte Täter sprengten den Geldautomat der Kreissparkasse, der sich in einem Container befand.

Geldautomat in Weßling gesprengt: Splitter flogen mehr als zehn Meter weit

Der Automat wurde dabei komplett zerstört, die mehrere Zentimeter dicke Panzertür durch die Wucht der Detonation bis an die andere Seite des zehn Quadratmeter großen Containers geschleudert. Auch das SB-Terminal für Überweisungen und dergleichen wurde zerstört. Scheiben barsten, Splitter flogen mehr als zehn Meter weit auf den angrenzenden Parkplatz. Die Täter schlugen nach der Explosion blitzschnell zu, erbeuteten Bargeld und flüchteten unerkannt. Das Ganze dauerte nur wenige Augenblicke.

Bereits in der Dunkelheit sperrte die Polizei den Tatort ab und begann mit der Sicherung von Spuren. © Peter Schiebel

Um 2.33 Uhr habe sich die Sprengung ereignet, berichtet Zeugin Birgit Glombik. „Ich habe extra auf die Uhr geschaut.“ Nach der Detonation habe sie zwei Schatten gesehen, danach ein Auto, das mit Vollgas Richtung Herrsching davon gerast sei. Eine Aussage, die sich mit den Beobachtungen eines 75-jährigen Weßlingers decken, der rund 250 Meter entfernt lebt. Seine Frau und er seien durch den lauten Knall aufgewacht, berichtet er. Als er am Fenster geschaut habe, habe er nur noch das Richtung Herrsching davon rasende Auto gesehen. In einer ersten Pressemitteilung hatte das Landeskriminalamt (LKA) von einem dunklen Pkw berichtet, der in Richtung A 96 gefahren sein soll.

Als die Polizei rund zehn Minuten später am Tatort eintraf, waren die Täter längst weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Offenbar hatten sich Polizei und Täter aber nur knapp verpasst. Zeitungsausträgerin Glombik jedenfalls beobachtete fünf Minuten vor der Tat, also um 2.28 Uhr, einen Streifenwagen, der durch Weßling fuhr.

„Militärisch genutzte Sprengstoffe?“

Über die Höhe der Beute machte Aldo Verbole vom LKA am Mittwoch auf Anfrage des Starnberger Merkur keine Angaben. Noch unklar ist, welche Art von Sprengstoff die Täter verwendet haben. In früheren Jahren sei oft ein Gasgemisch in die Automaten eingeletet und dann gezündet worden, erklärt Verbole. Mittlerweile würden die Täter zunehmend Festsprengstoff verwenden. Dabei könne es sich um selbst gefertigte Sprengkörper handeln oder um „ehemals militärisch genutzte Sprengstoffe“. Das Kriminaltechnische Institut des LKA werde die in Weßling gefundenen Spuren nun auswerten. Ob es sich bei den Tätern – wie in ähnlichen Fällen – um eine Gruppe aus den Niederlanden handelt, sei derzeit reine Spekulation, sagt der LKA-Sprecher.

Matthias Selmer vom Weßlinger Reisebüro gegenüber versuchte die durch die Druckwelle verzogene Tür zu reparieren. © Peter Schiebel

Unabhängig davon hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Dabei interessieren sie vor allem diese Fragen: Wem sind in den Nachtstunden in dem Bereich verdächtige Personen aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben? Hinweise nehmen das LKA, (089) 1 21 20, und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

„Das war ja lebensgefährlich, wenn man die vielen Scherben sieht.“

In Weßling ist das Entsetzen derweil groß. „Wir wohnen 200 Meter Luftlinie entfernt und haben alles gehört. Die Fensterscheibe hat gezittert“, sagt Matthias Selmer, der zusammen mit seiner Frau Annette das Weßlinger Reisebüro betreibt, das sich direkt gegenüber dem Sparkassen-Container befindet. „Das war ja lebensgefährlich, wenn man die vielen Scherben sieht.“ Im Geschäft ist ein Teil der Schaufensterauslage durch die Druckwelle umgefallen, der Rahmen der Eingangstür ist verzogen. „Und das in unserem beschaulichen Weßling“, sagt Angela Reik vom gleichnamigen Elektrogeschäft.

Die Kreissparkasse hatte den vier mal 2,50 Meter großen Container im Jahr 2019 eingerichtet. Einen ähnlichen Anschlag habe es heuer bereits auf einen SB-Standort der Sparkasse in Unterhaching gegeben, teilt eine Sprecherin mit. Im Jahr 2016 habe sich ein Sprengstoffanschlag auf eine Geschäftsstelle in Oberhaching ereignet, bei der das Gebäude stark beschädigt worden sei.

