Spenden-Problem nach verheerendem Hagelunwetter in Oberbayern: „An wen soll ausgezahlt werden?“

Von: Franziska Seliger

Die Auszahlung der Spenden nach dem Unwetter im August erweist sich als kompliziert. Klarheit soll nun eine Anfrage beim Finanzministerium bringen.

Benediktbeuern – 8460,40 Euro sind bei der Stiftung der Gemeinde Benediktbeuern 2022 insgesamt an Geldern eingegangen. Wie Bürgermeister Anton Ortlieb in der jüngsten Gemeinderatssitzung informierte, seien davon jeweils 1000 Euro zweckgebunden an die beiden Kindergärten gegangen. Insgesamt 6308,50 Euro seien für das neue Gipfelkreuz auf der Benediktenwand 2022 und 2023 ausgezahlt worden.

Zuzüglich einer Spende der Sparkasse bleibe ein Ausschüttungsbetrag von 151,90 Euro übrig, bei dem der Gemeinderat nun zu entscheiden habe, „an wen er ausgezahlt werden soll“, so Ortlieb. Bei der letzten Ausschüttung sei die Pfarr- und Gemeindebücherei bedacht worden. Ortlieb schlug vor, die Bücherei auch heuer wieder zu bedenken.

45.000 Euro sind im Sozial-Härte-Fonds für Opfer der Hagelkatastrophe

Beim Unwetter Ende August wurden viele Gebäude schwer beschädigt. © pröhl

Rudi Mühlhans (FBM) wollte in diesem Zusammenhang wissen, wie viele Gelder schon im Sozial-Härtefall-Fonds für die Opfer der Hagelkatastrophe eingegangen seien. Aktuell betrage der Spendenbetrag rund 45.000 Euro antwortete Ortlieb. Mühlhans regte an, die 151,90 Euro diesem Spendentopf zuzuschlagen.

Wie Ortlieb sagte, habe sich die Gemeinde mittlerweile ans Finanzministerium gewandt. „Sie sollen uns sagen, wie man die Spenden (an die Hagelopfer; Anmerk. d. Red.) richtig auszahlen kann.“ In Benediktbeuern habe man nämlich jetzt das gleiche Problem wie das Ahrtal nach dem schweren Unwetter: Man wisse nicht so recht, an wen man die Spenden auszahlen dürfe.

Sollen Spenden auch an Menschen mit Vermögen von über 15.500 Euro ausgezahlt werden?

Denn wer ein Vermögen von 15.500 Euro oder mehr habe, „gilt er nicht mehr als bedürftig“. Dann stelle sich die Frage, ob man einem solchen Betroffenen bei Schäden an seinem Gebäude noch mit Spenden helfen könne. Um das zu klären, hätten sich Benediktbeuern und Bad Bayersoien bereits an die Regierung von Oberbayern sowie an die zuständigen Landtags- und Bundestagsabgeordneten gewandt. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, die 151,90 Euro dem Hilfsfonds zuzuschlagen.

