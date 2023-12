„Beiße mir die Zähne aus“: Gemeinde in Oberbayern sucht händeringend Landarzt und Schulweghelfer

Von: Manuela Schmid

Nur recht wenige Kinsauer waren der Einladung zur Bürgerversammlung gefolgt. © Schmid

Recht ruhig und harmonisch ist es auf der Bürgerversammlung in Kinsau zugegangen. Am Schluss gab es nur eine einzige Wortmeldung.

Kinsau – Dort, wo die Kinsauer im vergangenen Jahr noch zur Bürgerversammlung zusammengekommen waren, ist mittlerweile eine Großbaustelle: Anstelle der alten Mehrzweckhalle wird dort gerade das neue Dorfgemeinschaftshaus aufgebaut (wir haben berichtet). „Viele Gewerke sind bereits vergeben, wir rechnen mit einer Inbetriebnahme Ende kommenden Jahres“, erläuterte Kinsaus Rathauschef Marco Dollinger nun in der Bürgerversammlung, die ersatzweise im Sportheim stattfand.

Einen Wermutstropfen gibt es, was die Zuschüsse für das Dorfgemeinschaftshaus angeht, musste Dollinger vermelden: Denn wegen des Haushaltsstopps verzögere der Bund die Auszahlung auf unbestimmte Zeit. Für das 4,8 Millionen teure Dorfgemeinschaftshaus gibt es immerhin zwei Millionen Euro an Zuschüssen vom Amt für Ländliche Entwicklung.

Bürgermeister Marco Dollinger legte seinen Bericht vor. © Schmid

Zusätzlich erhalten die Schützen für ihren Teil 549 900 Euro vom Bezirk. Die Heizung wird mit 40 000 gefördert.

Nach dem Rechenschaftsbericht des Bürgermeisters gab es aber weder zum laufenden Großprojekt, noch zu sonstigen Vorhaben in der Lechrain-Gemeinde noch irgendwelche Rückfragen. Ebensowenig zum Thema Flüchtlingsunterbringung, über das Landsbergs Landrat Thomas Eichinger ganz zum Schluss nochmals separat ausführlich berichtete.

Einladung kam diesmal nicht mit der Post bzw. in den Briefkasten

Stattdessen betraf die einzige Wortmeldung aus den Reihen der knapp 50 Anwesenden die Form der Einladung zur Bürgerversammlung: Denn Letztere bekamen die Kinsauer in diesem Jahr nicht wie sonst üblich in den Briefkasten eingeworfen. Ein Bürger meinte, dass dann mehr Leute gekommen wären.

Dollinger erklärte, die Versammlung sei an den Anschlagtafeln, in beiden lokalen Tageszeitungen sowie im Internet veröffentlicht gewesen. Da die Versammlung aber wegen fehlender Mehrzweckhalle im wesentlich kleineren Sportheim stattfand, wirkte der Saal dennoch gut gefüllt.

Thema regenerative Energien sind großes Thema

Dabei berichtete Dollinger auch über die Bestrebungen der Gemeinde in Sachen regenerativer Energien. Zum einen möchte die Gemeinde eine Freiflächenfotovoltaikanlage im Bereich der Kiesgrube errichten – und zwar als Bürgeranlage. Zudem wird gerade untersucht, inwiefern die Lechwärme für eine Nahwärmeversorgung genutzt werden kann. Die Ergebnisse einer Studie sollen im Frühjahr bei einer Infoveranstaltung veröffentlicht werden.

Eine Sache, die Dollinger derzeit Kopfzerbrechen bereitet, ist die Suche nach einem Arzt, der die Nachfolge von Dr. Wolfgang Reischl übernehmen soll. Die Gemeinde hat hierfür an der Bahnhofstraße extra eine Landarztpraxis errichten lassen, die sie dann vermieten möchte.

Arzt ist weit und breit nicht in Sicht

Aber ein Arzt ist weit und breit nicht in Sicht. „Bei der Landarztnachfolge beiße ich mir die Zähne aus“, sagte Dollinger resigniert. Die Gemeinde habe alles versucht, aber bis jetzt niemanden gefunden. Sobald Dr. Reischl in den Ruhestand gehe, würde Kinsau die Arztstelle verlieren.

Gesucht werden auch noch weitere Schulweghelfer: Grundschulleiterin Sabine Weber richtete in der Versammlung einen Appell an Eltern und Großeltern, sich für den kürzlich in Kinsau neu geschaffenen Dienst zu melden.

