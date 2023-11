Gemeinden in Bayern durch Hagelsturm verwüstet: „Das hatten wir bisher noch nie gesehen“

Von: Felix Herz

Hagelsturm „Denis“ hatte Ende August die drei bayerischen Gemeinden Bad Bayersoien (Im Bild), Benediktbeuern und Königsbrunn verwüstet. Der entstandene Schaden ist gigantisch. © picture alliance/dpa | Uwe Lein

Ende August hatte ein Hagelsturm in drei bayerischen Gemeinden für Verwüstung gesorgt. Inzwischen zeigt sich, dass der Schaden sogar noch größer ist, als zunächst angenommen.

Bad Bayersoien – Die Zerstörungskraft des Hagelsturms „Denis“, der Ende August am Alpenrand wütete, war weitaus größer als ursprünglich angenommen. Die Versicherungskammer Bayern hat ihre Schadensprognose um ein Drittel nach oben korrigiert. „Wir hatten ursprünglich Schäden von bis zu 170 Millionen Euro erwartet, aber jetzt sind es bis zu 230 Millionen“, erklärte Christian Krams, Leiter Konzern-Schaden bei der Versicherungskammer Bayern. „Die Zerstörungskraft dieses Ereignisses war absolut einzigartig.“

Schadenssumme deutlich nach oben korrigiert – starker Hagelschlag Ende August in Bayern

Am Nachmittag des 26. August zog die Unwetterfront über das südliche Oberbayern hinweg. Die Ortschaften Bad Bayersoien, Benediktbeuern und Königsbrunn wurden von einem außergewöhnlich starken Hagelschlag heimgesucht und verwüstet.

Die erhebliche Anpassung der Schadensschätzung der Versicherungskammer ist laut Krams nicht auf eine große Anzahl neuer Schadensmeldungen zurückzuführen. „Wir haben jetzt 17.500 Schäden, bei unserer letzten Meldung waren es etwa 17.000 Schäden“, sagte er.

„Das haben wir noch nie erlebt“ – entscheidende Rolle spielen Großschäden

Die entscheidende Rolle spielten die vielen Großschäden. Nachdem Dächer und Fenster zerstört wurden, drangen Hagel und Wasser in viele Häuser ein. „Dies führte zu erheblichen Schäden sowohl außen als auch innen an den Häusern und damit zu deutlich höheren durchschnittlichen Schadenswerten“, erklärte Krams. In einigen Fällen durchschlug der Hagel sogar Autobleche - „das haben wir noch nie erlebt“.

Die Aufzeichnungen der Versicherungskammer gehen bis ins Jahr 1811 zurück. Nach Angaben des Managers hat das Unwetter den zweitgrößten Schaden in der Geschichte des Unternehmens verursacht. „An erster Stelle steht immer noch der Münchner Hagelsturm von 1984, aber dieser war sehr viel umfangreicher und betraf zudem die Großstadt München“, sagte Krams. (fhz)

