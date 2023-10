Bundeswehr-Bataillon bereitet Kommandanten besonderen Abschied mit Fahrt im Gepard-Panzer

Von: Boris Forstner

So etwas ist in Altenstadt noch nie gefahren: Der scheidende Kommandeur Sven Tillery (oben r.) wurde mit einem Gepard abgeholt – der Flugabwehr-Panzer wurde extra aus einem Museum in Uffenheim hertransportiert. © Hans-Helmut Herold

Nach fast genau zehn Jahren ist das Feldwebel-/Unteroffizieranwärterbataillon in Altenstadt Geschichte. Zur traditionellen Abschiedsfahrt des scheidenden Kommandeurs hatten die Soldaten ein besonderes Gefährt organisiert.

Altenstadt – Mit einem dumpfen Dröhnen kündigte sich das Gefährt an. Als es um die Kurve bog, kamen auch gestandene Soldaten aus dem Staunen nicht mehr heraus und zückten ihre Handys: Ein Flugabwehrpanzer vom Typ Gepard, in Deutschland längst ausgemustert und im Ukraine-Krieg zur wichtigen Abwehrwaffe gegen Luftangriffe geworden, fuhr vor. „Damit hätte ich nie gerechnet“, war Oberstleutnant Sven Tillery völlig baff. Er war den Gepard in seiner Karriere schon gefahren, zuletzt 2010. Dass seine Kollegen den Panzer, der in Altenstadt noch nie zu sehen war, aus dem Museum für Zivil- und Wehrtechnik im fränkischen Uffenheim organisiert haben, war der emotionale Höhepunkt eines aufwühlenden Tags, der für den Standort Altenstadt erneut eine Zäsur bedeutet.

Basisausbildung der Bundeswehr in Altenstadt – Seit 2022 umgestellt

Zur Erinnerung: Das FA/UA-Bataillon war der Rettungsanker, als die Existenz der Franz-Josef-Strauß-Kaserne im Zuge der Bundeswehrreform auf der Kippe stand. Weil die Fallschirmsprung-Ausbildung nach langen Debatten doch in Altenstadt blieb, gab es seitdem zwei verschiedene Truppenarten in der Kaserne. Im Bataillon wurde die Basisausbildung aller Truppen in allen Ausbildungsgebieten, insbesondere der Schießausbildung. Maximal 480 Rekruten wurden pro Jahr und Kompanie ausgebildet, deshalb gab es auch erstmals öffentliche Vereidigungen. Doch bereits seit Oktober 2022 wurde die Ausbildung umgestellt, jetzt wurden die letzten Rekruten in Altenstadt verabschiedet.

Kommandeur Tillery sagte, es sei ein seltsames Gefühlt, nach drei Jahren zum letzten Mal als Kommandeur hier zu stehen. Angefangen hat er mitten in der Corona-Zeit, jetzt musste er schon seit Jahresbeginn mit immer weniger Personal auskommen. „Das innere Gefüge und die Qualität der Ausbildung haben darunter aber nicht gelitten“, betonte er und dankte allen für ihren Einsatz, bevor er den letzten Unteroffizierlehrgang verabschiedete.

Emotionaler Höhepunkt: Kommandeur frustriert über Auflösung des Bundeswehr-Bataillons

Tillery war es wichtig, dass bereits 90 Prozent des Stammpersonals wissen, wo sie künftig arbeiten werden. Auch 80 Prozent des Materials, insgesamt 6000 Teile von Tarnnetzen über Gewehre bis hin zu Fahrzeugen, seien schon an andere Bundeswehr-Dienststellen in ganz Deutschland verschickt worden.

Kommandoübergabe: Sven Tillery (l.) und sein Nachfolger Chris Goldhahn. In der Mitte Oberst Axel Hermeling, der für einige emotionale Höhepunkte sorgte. © Hans-Helmut Herold

Nach dem Abschreiten der Front folgte der emotionale Höhepunkt des Tages, nämlich die Rede von Oberst Axel Hermeling, Kommandeur der Unteroffiziersschule des Heeres. Er war sichtlich angefasst und machte keinen Hehl daraus, dass die Auflösung des Bataillons, „an deren Installierung ich vor zehn Jahren beteiligt war“, ein Fehler sei. Denn die Ausbildung der Soldaten sei vorbildlich gewesen. Für den Standort Altenstadt, an dem er 1983 das erste Mal gewesen sei, sei es eine Zäsur.

Endgültige Auflösung bis Ende März: Ehemalige Kommandeure zum Abschied in Altenstadt

Nach einer Rede des CSU-Landtagsabgeordneten Harald Kühn folgte unter dem melancholischen „Marsch des Soldaten Robert Bruce“, den das Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen anstimmte, das Einrollen und Verhüllen der Truppenfahne. Auch da warf Hermeling alle Konventionen über Bord („ich mache manchmal das, was nicht vorgesehen ist“) und holte die drei ehemaligen Kommandeure das FA/UA-Bataillons, die alles nach Altenstadt gekommen waren, mit vor: Oberstleutnant Mark Emmerich (2013 - 2015), Oberstleutnant Roland Pietzsch (2015-2018) und Robert Badstübner (2018-2020), der mittlerweile als Zivilist beim Rüstungsunternehmen Diehl arbeitet.

Beim Abschreiten der Front waren Landtagsabgeordneter Harald Kühn (l.), Landrätin Andrea Jochner-Weiß und Altenstadts Bürgermeister Andreas Kögl dabei. © Hans-Helmut Herold

Schließlich folgte noch die Kommando-Übergabe von Tillery an seinen bisherigen Stellvertreter Chris Goldhahn, der die endgültige Auflösung bis Ende März managen darf (Hermeling: „Was für ein Scheißjob, auch wenn Sie es nie sagen würden“), ehe mit dem Höllenlärm des Gepard der laute, aber passende Schlussakkord fiel – immerhin wechselt Tillery in die Ausbildung der 10. Panzerdivision nach Veitshöchheim, in einen Bürojob.

