Grüner Daumen wird ihm zum Verhängnis: Rentner wegen 3,5-Meter-Cannabispflanze vor Gericht

Von: Rudi Stallein

Im Innenhof der Polizeiinspektion Wolfratshausen wurde das Corpus Delicti im Herbst vergangenen Jahren vermessen. Das Ergebnis: 3,50 Meter Höhe. © Archiv

In seinem Garten in Wolfratshausen züchtete ein Rentner eine dreieinhalb Meter große Cannabispflanze heran. Doch sein grüner Daumen brachte den 71-Jährigen nun auf die Anklagebank.

Wolfratshausen – Der Polizeibeamte war sichtlich beeindruckt. „Die war so groß, wie ich es noch nicht gesehen habe“, berichtete er rückblickend über die Pflanze, die er und seine Kollegen am Tatort sichergestellt hatten – und die nun in der Verhandlung am Wolfratshauser Amtsgericht eine gewichtige Rolle spielte. „Da muss man schon einen sehr grünen Daumen haben, das so etwas bei uns wächst.“

Polizei stellt Cannabispflanze sicher - „Die war so groß, wie ich es noch nicht gesehen habe“

So etwas, das meint im konkreten Fall eine Cannabispflanze, die im Oktober vergangenen Jahren in einem privaten Garten im Stadtteil Waldram zu einer stattlichen Höhe von dreieinhalb Metern herangewachsen war. Die Ernte der gefällten und getrockneten Pflanze erbrachte 530 Gramm Blütenstände und 800 Gramm Blattmaterial – und das Ganze laut Experten von bester Qualität.

Wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mussten sich nun der Hobby-Gärtner (71) und dessen 57-jährige Ehefrau vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Wolfratshausen verantworten. „Ich kann nur so viel sagen: Ich habe mit dem Anbau niemandem geschadet“, erklärte der Senior. Er räumte ein, dass er Cannabis konsumiere, weil er Alkohol nicht vertrage. „Das Cannabis entspannt mich. Ich baue es selber an, weil ich dann weiß, was ich rauche“, erklärte der Angeklagte. Angebaut habe er aber „nur alle paar Jahre, wenn der Vorrat aufgebraucht war.“

Seine Ehefrau habe damit nichts zu tun, versicherte der Rentner. Im Gegenteil. Sie sei von Anfang an dagegen gewesen, habe es nur ihm zuliebe toleriert. Und außerdem: „Die Aufzucht war mein Metier. Meine Frau hat gar keinen Sinn für Gartenarbeit.“ Die Gattin erzählte, sie sei geschockt gewesen, als plötzlich Beamte der Wolfratshauser Polizeiinspektion und ein Hundeführer der Zentralen Einsatzdienste Weilheim mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss vor der Haustür standen. „Die Pflanze wurde größer und größer, und mit dem Wachsen der Pflanze ist auch meine Angst gewachsen.“ Deshalb sei sie „irgendwie auch erleichtert gewesen“, als die Sache im Herbst vorigen Jahres aufgeflogen sei.

Riesige Cannabispflanze gezüchtet: „Grüner Daumen ist ihm zum Verhängnis geworden“

Kommissar Zufall hatte die stattliche Pflanze erspäht: Ihr Garten sei „relativ uneinsehbar“, erläuterte der Beschuldigte in der Verhandlung. Als auf einem Nachbargrundstück ein Baum gefällt wurde, habe man jedoch „von oben hereinschauen können“ und dabei wohl die Pflanze entdeckt. Dummerweise half im Nachbarsgarten ein Polizist bei den Fällarbeiten – der den Cannabisgeruch wahrgenommen hatte.

„Der grüne Daumen ist ihm zum Verhängnis geworden“, stellte die Staatsanwältin fest und beantragte für den 71-Jährigen eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung. Die Ehefrau habe den Anbau zwar geduldet, dieser Umstand reiche für eine Verurteilung jedoch nicht aus, so die Anklagevertreterin. Dieser Meinung schloss sich Verteidigerin Michaela Schmidt-Eberth an.

„Cannabisanbau soll legalisiert werden, da wäre eine erhebliche Strafe in diesem Fall nicht angemessen“, plädierte die Rechtsanwältin für ein Urteil mit Augenmaß. Sie beantragte, ihre Mandantin freizusprechen. Für den Ehemann sei eine Bewährungsstrafe von zwölf Monaten völlig ausreichend, stellte dessen Verteidiger Holger Hesterberg fest.

Das Schöffengericht folgte den Anträgen der Verteidigung und verurteilte den Senior wegen „eines minderschweren Falls“ zu einem Jahr Gefängnis und setzte die Strafe für zwei Jahre zur Bewährung aus. Von einer Geldauflage gegen den 71-Jährigen sah das Gericht ab. rst

