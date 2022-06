Frau erfasst: Autofahrer kracht in Tankstellen-Shop - Einsatzkräften bietet sich chaotisches Bild

Von: Thomas Steinhardt

An der Allguth-Tankstelle in Germering an der Oberen Bahnhofstraße sind am Samstag bei einem Unfall mindestens zwei Menschen schwer verletzt worden. Den Einsatzkräften bot sich ein chaotisches Bild.

Germering - Ein 85 jähriger Germeringer wollte am Samstag, 4. Juni, um 15 Uhr mit seinem BMW X1 das Gelände der Tankstelle verlassen. Dabei verschätzte er sich vermutlich beim Rechtsabbiegen, berichtet die Polizei. Er bog in so weitem Bogen ab, dass er eine entgegenkommende Fahrradfahrerin frontal erfasste. Die 41 jährige Germeringerin, die auf der Dornierstraße in südwestlicher Richtung unterwegs gewesen war, stürzte und verletzte sich schwer.

Germering: Autofahrer erfasst Frau - Wagen kracht in Tankstellen-Shop

Der Wagen krachte in die Tankstelle. © Feuerwehr Germering

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach dem Zusammenstoß mit der Fahrradfahrerin riss der Rentner das Lenkrad nach rechts. Er fuhr laut Polizei gegen die linke Seite eines am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde um 90 Grad gedreht. Anschließend fuhr der Senior über den Grünstreifen hinweg zwischen den Zapfsäulen der Tankstelle hindurch. Er durchbrach die Glasfront des Tankshops im Eingangsbereich und kam schließlich im Verkaufsraum zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde selbst laut Polizei schwer verletzt. Er wurde ebenfalls in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Durch den Unfall entstand erheblicher Sachschaden am Fahrrad der Geschädigten, am geparkten Opel Astra, am BMW X1, sowie am Gebäude und der Einrichtung der Tankstelle. Der Schaden wird auf rund 45 000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Einsatzkräften bietet sich chaotisches Bild

Die Feuerwehr Germering berichtet von einem chaotischen Bild, das sich den Einsatzkräften bot. Sie unterstützten unter anderem die Rettungskräfte, schalteten die Tankstelle stromlos, halfen beim Bergen der Fahrzeuge und verschalten den Eingang hinterher (siehe Posting).

„Zum Dank für unsere Arbeit durften wir uns einige der beschädigten Blumen aussuchen und mitnehmen“, heißt es im Bericht der Feuerwehr außerdem. Während des Einsatzes wurden sie bereits mit Getränken versorgt und eine Brotzeit gab es auch. Insgesamt waren an diesem Samstag 21 Einsatzkräfte mit 6 Fahrzeugen fast 3 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

