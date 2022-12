Junger Stier rennt zwei Tage durch Germering – Feuerwehr und Polizei verzweifeln

Von: Lisa Fischer

Der junge Stier riss aus einem Stall in Germering aus und tauchte mitten in der Stadt auf. © Polizei Germering

Fast zwei Tage lang war ein junger Stier in Germering unterwegs. In der Stadtmitte und auf der Bundesstraße hielt er Polizei, Anwohner und seinen Besitzer auf Trab.

Germering – Bereits am Mittwoch (28. Dezember) entwich einem Germeringer Landwirt ein Kalb aus seinem Stall und lief in Richtung des Germeringer Sees. Im Waldstück Richtung Schusterhäusl verlor der Landwirt das Tier aus den Augen. Eine Absuche mithilfe einer Drohne der Feuerwehr Germering verlief negativ.

Germering: Anwohner meldet sich bei Polizei – Kuh im Garten

Am Donnerstag (29. Dezember) gegen 23 Uhr, meldete sich ein Bewohner der Dorfstraße bei der Polizei Germering und teilte mit, dass er eine Kuh in der Dorfstraße gesehen hätte, die sich dort auf einem Grundstück aufhält. Dort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei dem „Kalb“ um einen Jungstier handelt, der rund 450 Kilogramm auf die Waage bringt.

Laut Polizei wurde zunächst versucht, das Tier aufzuhalten, indem das Tor des Grundstücks geschlossen wurde. Das Tier konnte jedoch aus dem Grundstück ausbrechen und lief die Dorfstraße weiter in Richtung Augsburger Straße. Der Versuch, das Tier auf einem weiteren Grundstück in der Dorfstraße einzusperren, misslang erneut, da das Tier durch einen Holzlattenzaun brach.

Versuche, das Tier mit einem Lasso zu fangen, scheiterten

Im weiteren Verlauf lief das Tier die Augsburger Straße in Richtung Untere Bahnhofstraße und Kirchenstraße. Im Blumenfeld südlich der Kirchstraße konnte es für eine längere Zeit aufgehalten werden. Versuche des Landwirts, das Tier mittels eines Lassos zu fangen, waren aufgrund der Aggressivität des Tieres nicht möglich.

Auch der Polizei und den Kräften der hinzugezogenen Feuerwehr gelang es nicht, das Tier langfristig zu stoppen oder zu fixieren. Es konnte erneut ausbüchsen und lief nun über die Kirchen- und Heimgartenstraße wieder auf die Augsburger Straße in nördliche Richtung.

Germering: Junger Stier läuft auf Bundesstraße Richtung München

An der Gemeindewiese konnte das Tier mit Hilfe mehrere Streifenfahrzeuge in den Hof des dortigen Kraftwerks getrieben werden, von wo es jedoch erneut die Flucht ergreifen konnte und auf die B2 in Richtung München lief. Deshalb musste die B2 teilweise komplett gesperrt werden.

Das Tier lief letztendlich über die Augsburger Straße wieder in Richtung der ehemaligen Tennisanlage an der Augsburger Straße. Dort konnte das Tier mithilfe von Gittern, die der Landwirt mitgenommen hatte, umstellt und an weiterer Flucht gehindert werden.

Gegen 3.30 Uhr am Freitagmorgen (30. Dezember) konnte durch einen verständigten Tierarzt das Tier letztendlich betäubt und vom Besitzer wieder in den heimischen Stall verbracht werden.

Es waren Kräfte der Polizei Germering und Gauting, der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck sowie Kräfte der Feuerwehr Germering im Einsatz. Weder der Jungbulle noch die Einsatzkräfte kamen zu Schaden.

