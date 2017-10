Feueralarm im Erdinger Kino: Ein Unbekannter har am Freitag gegen 16 Uhr im Treppenhaus des Cineplex eine selbst gebastelte Rauchbombe gezündet.

In der Folge schlug die Brandmeldeanlage an. Das gesamte Kino wurde evakuiert, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Verletzt wurde niemand. Hinweise auf den Brandbombenleger erbittet die Erdinger Polizei unter Tel. (0 81 22) 96 80.