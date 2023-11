Schwerer Unfall auf A94 nahe München: Lkw mit brennbarer Flüssigkeit kippt um – Bergung wohl bis tief in die Nacht

Von: Leyla Yildiz

Drucken Teilen

Ein verunfallter Lkw hat zu einer Komplettsperrung der A94 zwischen Pastetten und Lengdorf geführt. Die Bergungsmaßnahmen sind noch in vollem Gange.

Update, 20.30 Uhr: Die Polizei gibt nun in einer Pressemitteilung bekannt, dass der Fahrer des Sattelzugs aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und beim Versuch gegenzulenken auf die Seite umkippte. Der Lkw blieb an der Mittelleitplanke in Fahrtrichtung München liegen. Dabei zog sich der Fahrer Verletzungen zu, anderen Teilnehmer des Straßenverkehrs passierte nichts.

Der Unfall löste „erhebliche Verkehrsstörungen mit langen Staus“ aus, wie die Polizei weiter schreibt. „Auch die Umleitungsstrecken waren zeitweise überlastet.“ Der Verkehr auf der Autobahn wird weiterhin ausgeleitet und Fahrzeuge, die bereits im Stau standen, wurden wieder zurückgeführt in die entgegengesetzte Richtung zur nächsten Ausfahrt.

Unfall auf der A94: Gefahrgut-Lkw kippt um

Update, 20 Uhr: Nach dem schweren Unfall, bei dem ein Gefahrgut-Lkw auf der A94 zwischen Pastetten und Lengdorf umkippte, bleibt die Autobahn weiter gesperrt. Das erklärte ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Anfrage unserer Redaktion. In dieser Stunde werde nun die Bergung beginnen. „Dafür wurde ein 100-Tonnen-Kran herbeigeschafft, der den Lkw wieder aufrichtet“, sagte er.

Bei dem Gefahrgut handelt es sich laut dem Sprecher um eine brennbare Flüssigkeit, genaueres sagte er dazu allerdings nicht. Nur so viel: Der Stoff ist nicht ausgetreten, jedoch birgt die Bergung einige Risiken. „Die Flüssigkeit lässt sich nicht so einfach abpumpen“, erklärt der Sprecher weiter. Darum werde nun versucht, den Lkw mit dem Kran aufzurichten. Die Bergung wird wohl bis Tief in die Nacht andauern, wenn nicht sogar länger.

Update, 17 Uhr: Bei dem Unfall eines Lastwagens, der mit Gefahrgut beladen war, ist der Fahrer verletzt worden. Das teilte die Polizei nun mit. Zur Schwere der Verletzungen konnte der Sprecher zunächst nichts sagen. Ob tatsächlich Gefahrgut austrat und worum es sich handelte, sagte der Polizeisprecher nicht. Auch wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Erstmeldung, 23. November: Pastetten - Die Autobahn 94 ist zwischen den Anschlussstellen Pastetten und Lengdorf derzeit komplett gesperrt – und zwar in beide Richtungen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Ein Gefahrengut-Lkw hatte gegen 15 Uhr einen Unfall.

Ein Lkw mit Gefahrgut beladen, kippte auf der A94 bei Pastetten um. © Winfried Eß

Momentan laufen noch Rettungs- und Bergungsarbeiten. Weitere Informationen folgen.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.