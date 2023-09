Trauer um Redakteurin Fiona Zeller: Geradeheraus, neugierig und voller Lebensfreude

Von: Andreas Steppan

Ihr Lachen und ihre Lebensfreude trotz gesundheitlicher Rückschläge zeichneten Fiona Zeller (†) aus. © Privat

Ihr Weg führte sie aus Bremen nach Wackersberg. Dazwischen sah die Journalistin Fiona Zeller viel von der Welt. Nun ist die mit 63 Jahren gestorben.

Wackersberg – Die Redaktionen von Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur trauern um ihre Kollegin Fiona Zeller. Die Wackersbergerin, die als Redakteurin für beide Lokalausgaben tätig war, starb im Alter von 63 Jahren.

Obwohl sie seit vielen Jahren an einer schweren chronischen Erkrankung litt, bleibt sie ihrer Familie, Freunden und vor allem ihrem Mann Wolfgang Stauner als lebenslustiger, warmherziger Mensch voller Freude, Neugier und positiver Energie in Erinnerung.

Fiona Zeller war Redakteurin bei Tölzer Kurier und Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur

Bevor Fiona Zeller im Lokaljournalismus im Oberland begann, war sie weit herumgekommen. Geboren wurde sie 1960 als älteste von drei Töchtern in Bremen. Bei der Nordsee-Zeitung in Bremerhaven absolvierte sie ein Zeitungsvolontariat, in Hamburg studierte sie Wirtschaftsgeografie, BWL und Politik. Von dort aus ging es für sie „hinaus ins Abenteuer“, wie es Wolfgang Stauner formuliert. Vereinigte Staaten, Südamerika, Karibik, Dominikanische Republik: Fiona Zeller sah in ihren „Wanderjahren“ als Reisejournalistin und Ressortleiterin viel von der Welt und schloss zahlreiche Freundschaften.

Anschließend wurde sie Pressesprecherin bei LTU in Düsseldorf, bevor sie zusammen mit einer Handvoll Gleichgesinnter in Wolfratshausen den Süddeutschen Reise- und Touristik-Verlag aus der Taufe hob.

Irgendwann aber hatte sich der Reiz des Reisens erschöpft. Fiona Zeller wechselte als Lokalredakteurin zum Tölzer Kurier. Ihrer Arbeit als Journalistin kam zugute, dass sie ein Charaktermensch war: ehrlich, fair und geradeheraus.

Lebensfreude trotz gesundheitlicher Rückschläge

In der Redaktion in Bad Tölz wurde eines morgens ein junger Volontär aus München vorstellig, mit dem sie bald mehr verband als der Job. Wolfgang Stauner und Fiona Zeller blieben bis zu ihrem Tod 30 Jahre lang ein glückliches Paar, lebten davon 22 Jahre in ihrem gemeinsamen „Hoamatl“, wie sie ihr Zuhause in Wackersberg nannten.

Rückschläge hatte Fiona Zeller bei ihrer Gesundheit zu verkraften. Eine chronische Erkrankung zwang sie in die Frührente. Aufgrund einer Rückenverletzung wurde es ihr später unmöglich, weiter zusammen mit ihrem Mann der großen gemeinsamen Passion, dem Mountainbiken, nachzugehen. Die Lust am Leben verlor sie aber nie. Nach außen zeigte sie ihr Lachen und ihre glückliche Seite – nicht den Preis, den sie dafür bezahlte.

Ihre letzten tage verbrachte Fiona Zeller in Ligurien

Die letzten Tage verbrachte Fiona Zeller mit ihrem Mann an ihrem Sehnsuchtsort Ligurien, erlebte noch einmal Sonne, Strand und Meer. Kurz darauf waren ihre Krankheit und eine Reihe von Komplikationen stärker als die Kraft, die ihr Körper noch aufbringen konnte.

In ihrer Todesanzeige steht der Leitsatz, zu dem sie gerne das Glas erhob und der ihre Lebenseinstellung widerspiegelt: „Forza e coraggio, la vita è bella!“ Kraft und Mut, das Leben ist schön.

