Ominöse Botschaft im Internet: Legt Unbekannter Giftköder aus? Warnschilder an Park-Eingängen

Von: Josef Hornsteiner

Warnung vor Giftköder: Diese Nachricht hängt zurzeit in den Eingängen am Michael-Ende-Kurpark. Vergiftungswelle zuletzt in 2021 © joho

Unter anderem GaPa-Tourismus warnt Hundebesitzer am Kurpark in Garmisch-Partenkirchen vor möglichen Giftködern. Experten bezweifeln allerdings, dass es dort tatsächlich welche gibt.

Garmisch-Partenkirchen – Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dieser Meinung sind die Verantwortlichen von Garmisch-Partenkirchen Tourismus. Auch sie haben die Warnung, die kürzlich in den sozialen Medien kursierte, vernommen: Angeblich werden aktuell Giftköder im Michael-Ende-Kurpark ausgelegt. Um Hunde zu verletzen oder zu töten, heißt es in der Mitteilung. Die Tourismus-GmbH reagierte und brachte sicherheitshalber Warnschilder an den Eingängen an. Hundebesitzer sollten achtgeben, wenn sie mit ihren Vierbeinern spazieren.

„Wir sind die Pächter“, erklärt Pressesprecherin Elisabeth Brück. „Deshalb wollten wir auf Nummer sicher gehen.“ Zumal die Warnung im Netz auf den ersten Blick sehr detailliert und fundiert klingt: Laut eines Tierarztes aus der Marktgemeinde habe es bereits mehrere Hunde erwischt. „Ein Hund von den Werdenfelser Hundefreunden hat es leider nicht überlebt“, steht da geschrieben. Deshalb solle der Kurpark zurzeit von Gassigehern am besten komplett gemieden werden. Man solle aufmerksam sein, ob nicht auch anderswo im Zentrum Giftköder platziert wurden.

Tierarzt widerspricht Inhalt der Online-Nachricht: „Das stimmt nicht“

Doch ist was dran an dieser ominösen Botschaft, die seit geraumer Zeit durchs Internet geistert? Das Tagblatt ist der Frage nachgegangen. Den Werdenfelser Hundefreunden ist kein Todesfall nichts bekannt. Es habe zwar einen verstorbenen Hund einer älteren Frau in Garmisch-Partenkirchen gegeben. Doch ob da Gift im Spiel war oder ob dem Vierbeiner jemand etwas Böses wollte, ist äußerst fragwürdig.

Einer, der es schon von Berufswegen her wissen muss, ist Tierarzt Dr. Peter Saur. Er praktiziert am Schußangerweg in der Marktgemeinde – und wird in der Online-Warnung sogar namentlich erwähnt. Doch er widerspricht dem Inhalt der Online-Nachricht: „Das stimmt nicht.“ Niemand habe mit ihm direkt gesprochen. Kein Fall mit Gift sei ihm in den vergangenen Monaten bekannt geworden. Saur hat bereits mit mehreren Kollegen in der Region telefoniert, nachdem die Warnung im Netz die Runde gemacht hatte. „Auch denen ist nichts bekannt“, bestätigt der Tierarzt.

Vorsitzende des Tierschutzvereins warnt vor Panikmache

Grundsätzlich gibt es die Thematik freilich. „Wir haben schon immer wieder mal Vergiftungsfälle bei uns in der Praxis“, bestätigt er. Doch 99 Prozent davon passieren versehentlich zuhause. Wenn der Hund beispielsweise zu viel Schokolade, giftige Pflanzen oder chemische Mittel frisst oder schlabbert. Präparierte Köder seien ihm seit über zwei Jahren nicht mehr unter die Augen gekommen. 2021 habe es die letzte Vergiftungswelle gegeben, das weiß Saur noch.

An die kann sich auch Tessy Lödermann, dritte Landrätin (Grüne) und Vorsitzende des Tierschutzvereins Garmisch-Partenkirchen, gut erinnern. „Damals sind Giftköder gefunden worden“, sagt sie. Dass es aktuell eine Gefahr für die Vierbeiner im Kurpark gibt, bezweifelt sie. „Das hätten wir mitbekommen, und bislang ist alles ruhig.“ Lödermann warnt deshalb vor falscher Panikmache: „Vor wenigen Tagen hat es auch eine ähnliche Meldung aus Murnau gegeben. Da habe angeblich jemand Gift im Seidl-Park verteilt.

Bleibt die Polizei. In der Garmisch-Partenkirchner Inspektion ist davon nichts bekannt. „Wir haben keine Anzeige, weder von einer Privatperson, noch von einem Tierarzt“, bestätigt ein Beamter dem Tagblatt. Auch wenn die aktuelle Aufregung offensichtlich umsonst ist, hat Tessy Lödermann doch eine klare Botschaft an alle Tierhalter: „Es ist nie verkehrt, wach- und aufmerksam zu sein und gut auf sein Tier aufzupassen.“

