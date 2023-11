Drama um beliebte Berggaststätte auf Münchner Hausberg: Nach langem Leerstand folgt Baustopp

Von: Josef Hornsteiner

Baustopp: Am Kranzberg-Gipfelhaus darf wegen rechtswidriger Anbauten nicht weiter gearbeitet werden. © joho

Seit Ende 2016 ist das Kranzberg-Gipfelhaus als Gaststätte für die Öffentlichkeit geschlossen. Seit über sieben Jahren wird dort gewerkelt und gewerkelt – nun hat das Landratsamt einen Baustopp verhängt, weil die Arbeiten rechtswidrig sind.

Das Kranzberg Gipfelhaus schlummert weiterhin im Dornröschenschlaf. Nachdem es im Internet bis zur Schließung im Jahr 2017 zuletzt vernichtende Kritiken von Gästen gehagelt hatte – „Essen mäßig bis schlecht, Wirt megaunfreundlich“ war noch eine der schmeichelhaftesten Bewertungen –, glänzte das einstige Berggasthaus seither nur mehr durch totale Funkstille der Inhaber und verschlossene Türen.

Passiert ist aber trotzdem einiges an und in der Hütte: Jahrelang konnten Wanderer beobachten, wie innen und außen gewerkelt wurde. Nun hat das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen offiziell einen Baustopp verhängt. Die Behörde hat „in den vergangenen Monaten die Bauarbeiten am Kranzberg-Gipfelhaus zum Anlass nehmen müssen, die formell rechtswidrigen Bauarbeiten förmlich mit Bescheid einzustellen“, teilt Pressesprecher Stephan Scharf auf Tagblatt-Nachfrage mit. Zwei hohe Zwangsgelder sind angedroht worden, sollten die Tätigkeit auf 1351 Metern nicht aufhören.

Kranzberg-Gipfelhaus seit über sieben Jahren geschlossen

Eine Drohung, die scheinbar fruchtete: Seither ist es ruhig. Schon wieder. Denn das letzte Getränk beziehungsweise das letzte Essen ist vor über sieben Jahren an einen Gast ausgegeben worden. Das Landratsamt überprüft jetzt regelmäßig das Vorhaben vor Ort – zuletzt erst vergangene Woche. Die Behörde konnte sich davon überzeugen, „dass die Bauarbeiten nicht mehr fortgesetzt werden“.

Das Problem: An der Westseite des Hauses ist ein Anbau errichtet worden. „Dieser ist genehmigungspflichtig“, sagt Scharf. Ein entsprechender Bauantrag liegt dem Landratsamt nicht vor. Genauso wenig erteilte die Behörde eine Baugenehmigung. Deshalb sind die Bauarbeiten rechtswidrig.

Seit Jahren herrscht Funkstille

Die Kommunikation mit dem Investoren ist gelinde gesagt schwierig. Tagblatt-Anfragen werden seit Jahren nicht beantwortet. Auch mit der Marktgemeinde hält der Eigentümer die Funkstille aufrecht. „Wir haben schon ewig keinen Kontakt mehr mit dem Besitzer“, sagt Enrico Corongiu. Der SPD-Bürgermeister spreche für viele im Ort, wenn er sagt, dass das Wirtshaus in Schmankerl-Lage zügig wieder für Gäste öffnen soll. „Es ist ein beliebtes Ausflugsziel“, sagt Corongiu. Besonders Einheimische bohrten des Öfteren bei ihm nach, wann es wieder weiter gehen wird auf 1300 Metern Höhe. Die Antwort: Die Gemeinde weiß es schlicht nicht.

Fix ist allerdings, dass es „als Gastronomiebetrieb genehmigt wurde und deshalb langfristig als solcher für die Öffentlichkeit betrieben werden muss“, sagt Mittenwalds Marktbaumeister Ralf Bues. Es ist also nicht möglich, es klammheimlich als privates Ferienhaus oder alleinigen Wohnsitz zu nutzen. 2017 hat die Marktgemeinde unter Bürgermeister Adolf Hornsteiner (CSU) zudem Pflöcke eingeschlagen und ist auf Nummer sicher gegangen: Im Falle des Kranzberg-Gipfelhauses hat sie ein besonderes Vorkaufsrecht. Damit soll die touristische Nutzung der Berggaststätte in Traumlage auch künftig unanfechtbar bleiben.

Angeschlagenes Image sollte zügig wieder aufpoliert werden

Gerüchte gab es rund um den Berggasthof schon immer. So titelte Deutschlands größte Boulevardzeitung 2008 sogar mal: „Wird das Kranzberghaus an Scheichs verscherbelt?“ Von solchen Meldungen aufgeschreckt, wollte die Tourismusgemeinde Mittenwald sichergehen und erließ eine Veränderungssperre. Der Horrorgedanke: Die Gaststätte auf dem Sonnenberg könnte in falsche Hände geraten.

Denn nach über 17 Jahren im Besitz der Familie Weideneder ist das Anwesen an einen Investor aus München verkauft worden. Die Pläne klangen mehr als vielversprechend. Es sollte groß investiert werden, um das Refugium zukunftsfähig zu machen – und besonders um das angeschlagene Image wieder aufzupolieren. Bei den meisten Online-Bewertungen, die nach wie vor zu lesen sind, schnitt das Gasthaus bis 2016 nämlich alles andere als gut ab. Die Rezensionen waren unter anderem bei alpinen Webseiten wie „hoehenrausch.de“ nicht sonderlich schmeichelhaft. 1,5 von 5 Sterne sprechen für sich.