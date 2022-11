Glasfaseranschlussverlegung endet katastrophal: Terrasse von „Eskalationskunde“ zerstört – Reparatur ungewiss

Von: Susanne Edelmann

Teilen

Kabel zu weit geschossen: So sieht ein Nachanschluss der Deutschen Glasfaser in Zorneding aus. © privat

Glasfaser in Zorneding: Der Ärger reißt nicht ab und gipfelt in einer zerstörten Terrasse. Was ein selbständiger Informatiker erlebt hat, spottet jeder Beschreibung.

Zorneding – Kein Anschluss unter dieser Nummer: Der Ärger mit der Deutschen Glasfaser (DG) in Zorneding (Landkreis Ebersberg) nimmt einfach kein Ende. Der Pressesprecher des Unternehmens spricht mittlerweile von „Murphy’s Law“ und „Damoklesschwert“ und räumt ein, dass seine Firma sich in Zorneding nicht gerade mit Ruhm bekleckert habe.

Unternehmen spricht von Problemen mit Baupartnern

Rückblick: Im Februar bestellte der selbstständige Informatiker Lennart Erhard aufgrund einer DG-Werbeaktion einen Glasfaseranschluss für sein Zuhause in der Oberen Bahnhofstraße in Zorneding. Dort liegt die Glasfaserleitung bereits in der Straße, direkt vor seiner Haustür. Seitdem wartet er vergeblich auf den Anschluss. Im Februar hieß es, der Anschluss komme in vier bis sechs Wochen, auf Nachfrage wurden daraus zehn Wochen, im Juni wurde auf September vertröstet, doch auch dieser Termin verstrich.

DG-Pressesprecher Dominik Beyer begründet die Verzögerung mit Problemen bei den Baupartnern. Diesen müsse die DG erst Fristen setzen, bevor sie sie von ihren Aufträgen entbinden und sich neue Baupartner suchen könne. Außerdem habe die Gemeinde Zorneding der DG zur Auflage gemacht, vor einer neuen verkehrsrechtlichen Anordnung erst die bestehenden Mängel zu beseitigen.

(Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Informatiker wird als „Eskalationskunde“ bezeichnet

Das wiederum bestreitet die Gemeinde: Bauhofleiter Dietmar Uebelacker bestätigt zwar, dass es eine Mängelliste gebe und die DG „katastrophale Firmen da hatte, die von Tiefbau keine Ahnung haben.“ Allerdings habe die Gemeinde der DG mitgeteilt, dass sie mit den Nachanschlüssen jederzeit anfangen könne. Ende Oktober schließlich bestätigte Beyer, dass die vorherigen Baupartner nun rechtlich entbunden und neue Firmen beauftragt seien. Aufgrund des nahenden Winters sei es aber unwahrscheinlich, dass dieses Jahr noch viele Nachanschlüsse realisiert werden könnten.

Immerhin: Lennart Erhard steht auf der Liste ganz oben. In einem DG-internen Mailverkehr, den die DG versehentlich an Erhard und an den Pöringer Kunden Kevin Huetz geschickt hat und der auch der Ebersberger Zeitung vorliegt, wird Erhard von einer Bauleiterin als „Eskalationskunde“ bezeichnet, der dringend priorisiert werden solle.

Lennart Erhard zeigt auf die Stelle seiner Terrasse, wo das Loch war, das von der ihm Auftrag der Deutschen Glasfaser arbeitenden Firma verursacht worden war. © Privat

Am 2. November starteten tatsächlich die Bauarbeiten bei Erhard. Doch die Erdrakete, die zum Einblasen der Glasfaserkabel nötig ist, wurde zu weit geschossen und zerstörte die betonierte Terrasse der Familie, seitdem ruhen die Bauarbeiten. Zwar wurde versprochen, die Terrasse und den zertrampelten Rollrasen wieder herzustellen, doch wann das der Fall sein wird, steht bislang in den Sternen.

Übrigens: Der Pöringer Kevin Huetz, über dessen Fall die Ebersberger Zeitung bereits im vergangenen Jahr berichtet hatte, wartet bis heute vergeblich auf seinen Anschluss. Er teilte auf Anfrage mit: „Nach drei Jahren Hinterherlaufen mit abgeschlossenen Vertrag ist es mir jetzt aber auch egal. Ich bleibe beim jetzigen Anbieter und die DG kann mich mal.“