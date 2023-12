„Glückwunsch“: Kachelmann verspottet Flughafen München und Söder – Sprecher erklärt Notlage

Von: Klaus-Maria Mehr

Wetterfrosch Kachelmann macht sich über die Totalsperre des Münchner Flughafens am Dienstag lustig. Ein Flughafen-Sprecher widerspricht auf Nachfrage und erklärt die Situation.

München – „GLÜCKWUNSCH zur Sensation“, twittert der streitlustige Wetterfrosch Jörg Kachelmann, nachdem der Flughafen München bereits am Montagabend entschieden hatte, den Flugverkehr für Dienstag aufgrund einer Eisregen-Wetterwarnung abzusagen.

Kachelmann ätzt weiter: „Der wahrscheinlich einzige Airport, der wegen einer sehr geringen Menge Glatteisregen, die für jeden anderen Airport Nordeuropas beherrschbar wäre, präventiv schliesst.“ Kachelmann beendet seinen Tweet mit einem Seitenhieb in Richtung des Ministerpräsidenten und Bayerns Selbstverständnis in Gänze: „Wenn das Markus Söder wüsste. Statt Laptop und Lederhosen nur noch Lederhosen.“

Jörg Kachelmann spottet über den eingestellten Flugverkehr am Flughafen München. © dpa/Twitter Kachelmann

Anlass für den von Spott triefenden Tweet war die Meldung des Flughafens München. Der Airport verkündete bereits am Montagabend, dass am Dienstagmorgen und -vormittag kein Flugverkehr stattfinden werde. Reisende wurden gebeten, sich frühzeitig bei ihren Airlines zu informieren und nur zum Flughafen zu kommen, wenn ihr Flug auch sicher starte.

Grund für die drastische Maßnahme war eine ebenso drastische Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für den Großraum München. Der DWD warnte vor Eisregen, konkret vor „hoher Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz“. Der DWD empfahl, Fahrten zu vermeiden, am besten ganz zu Hause zu bleiben.

Wetterphänomen Eisregen Eisregen tritt auf, wenn die Temperatur des Bodens unter dem Gefrierpunkt liegt und dann darauf Regen fällt. Der Regen gefriert sofort und bildet eine spiegelglatte Eisfläche. Je kälter der Boden und je länger es darauf regnet, desto gefährlicher wird das auch als Blitzeis bekannte Phänomen. Es kann sich eine millimeterdicke Eisschicht bilden, die auch Räumdienste nicht ohne weiteres sofort beseitigen können.

Die Befürchtungen des DWD bewahrheiteten sich am Dienstagmorgen im vollen Ausmaß. Der Eisregen löste ein Verkehrschaos rund um München aus. Mehrere Autobahnen, darunter die A99, waren nach Massenunfällen über Stunden gesperrt. Auf der A8 starben zwei Menschen, die mit ihrem Auto auf der Eisfläche ungebremst in einen querstehenden Lkw rasten. In mehreren Landkreisen fiel die Schule komplett aus.

Eisregen-Warnung für den Flughafen: „Wir stehen im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst“

Auch am Flughafen München bildete sich eine millimeterdicke Eisschicht auf der rund 780 Fußballfelder großen Fläche. Start- und Landungen wären unmöglich gewesen. Insofern kann Flughafen-Sprecher Henner Euting dem Kachelmann-Spott wenig abgewinnen. „Wir stehen im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst. Wir haben auch am Flughafen Mitarbeitende vom Deutschen Wetterdienst, die uns informieren.“ Und die rechneten mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit mit starkem Eisregen in der Nacht auf Dienstag. „Gegen Betriebsende hat der Eisregen eingesetzt und über die Nacht verteilt nachgeregnet bis etwa fünf Uhr morgens.“

Eisregen am Flughafen München: 150 Kräfte zur Räumung im Einsatz

Währenddessen seien die rund 150 Einsatzkräfte des Flughafen-Winterdienstes im Dauereinsatz gewesen. Man habe vorab Granulat ausgebracht und Enteisungsmittel verteilt. Allein der Regen war stärker. „Es gibt internationale Vorgaben. Ab einer gewissen Eisschicht muss der Flugbetrieb eingestellt werden“, sagt Euting. Das wäre jedem anderen Flughafen auch so gegangen.

Achtung an alle Fluggäste: Auch Nachmittags viele Annullierungen

Aktuell starten die ersten Flugzeuge wieder. Das heißt allerdings nicht, dass jeder Flug, der für den Nachmittag terminiert war, auch planmäßig abfliegt. „Wir werden heute Nachmittag sehr viele Annullierungen noch haben“, warnt Euting. „Voraussichtlich werden nur 100 Flugbewegungen stattfinden.“ Alle Reisenden sollen sich vor Abfahrt zum Flughafen informieren, ob ihr Flug auch geht.

