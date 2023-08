„Google Street View“-Fotos vor den Toren Münchens: Stinkefinger, Sprit-Wahnsinn - Auto macht skurrile Aufnahmen

Von: Josef Ametsbichler

Den Stinkefinger halten diese Handwerker in Aßling dem Kameraauto entgegen – ein Bild, das erst mal online bleibt. © Google Street View

Lange hat sich Google Street View nicht mehr in Deutschland blicken lassen. Nun gibt es neue Aufnahmen - erstmals auch aus dem Landkreis Ebersberg. Eine Erkundungstour.

Landkreis – Als Google Street View vor Jahren den ersten Versuch gestartet hat, in Deutschland Straßen abzufotografieren, war das Echo so verheerend, dass der Internetkonzern schnell die Finger davon ließ. Jahrelang waren deshalb nur einige Innenstädte über den Kartendienst Google Maps virtuell begehbar. Zu laut war die negative Resonanz, zu stark die teils juristische Gegenwehr gegen etwas, was viele damals als gravierenden Privatsphäre-Eingriff empfanden.

Gmiatlich sitzt dieses Paar auf einer Bank in der Grafinger Kirchenstraße und beobachtet das Google-Auto. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: Aufnahmen aus dem Sommer 2022

Das hat sich nun offenbar geändert. Seit Ende Juli hat Google einen gewaltigen Datensatz an Straßenansichten freigeschaltet. Auch im Landkreis Ebersberg waren dafür Kamerafahrzeuge unterwegs – die meisten Aufnahmen stammen aus dem August und September 2022. In allen Landkreisgemeinden lassen sich so erstmals Haupt-, Neben- und Wohnstraßen erkunden. Manche, wie Ebersberg, Forstinning oder Kirchseeon sind bereits gut erkundet. Andere Orte, allen voran Hohenlinden, sind nur sehr lückenhaft erschlossen.

Schau dir in die Augen, Kleines: In einem Verkehrsspiegel in Jakobneuharting macht das Google-Auto ein Selfie. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: Noch sind viele Lücken

Die Aufzeichnungen scheinen etwas willkürlich. Auf EZ-Anfrage umreißt der Internetkonzern sein Vorgehen und lässt durchblicken, dass weitere Aufnahmen folgen könnten. Eine Sprecherin teilt mit: „Wenn wir überlegen, an welchen Orten wir mit dem Fotografieren beginnen, fahren wir in der Regel dorthin, wo Street View für die meisten Menschen nützlich ist. Wir beginnen oft im Stadtzentrum, um beliebte Innenstadtbereiche zu erfassen, und bewegen uns dann nach außen. Dabei kann es sein, dass wir nicht jede Straße erfassen.“

So hat Street View den Ebersberger Marienplatz (vorläufig) verewigt. Die Aufnahme stammt aus dem August 2022. Zahlreiche Straßen im Landkreis sind seit kurzem über das Symbol mit dem gelben Männchen beim Kartendienst Google Maps virtuell begehbar. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: Bis Oktober sind die Kameraautos in Oberbayern unterwegs

Seit Juni und noch bis Oktober sind die Google-Kameraautos wieder in Oberbayern unterwegs, ist auf der Website zu lesen. Genauere Angaben macht das Unternehmen nicht. Damit ist Spontaneität gefragt, wenn man dem Auto vom Gehsteig aus plötzlich in die Kameralinse blickt. Schüchterne verstecken sich hinter der nächsten Mülltonne, Sportliche machen einen Kopfstand, Freundliche winken, Unfreundliche zeigen dem Auto den Stinkefinger, wie ein Beispiel aus Aßling (siehe oben) anschaulich macht. Gesichter und Autokennzeichen macht Googles Software automatisch unkenntlich.

Beim Basketballspielen abgelichtet: Jugendliche in einer Poinger Wohnstraße. Die Gesichter macht Googles Software automatisch unkenntlich. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: „Straßenbildfreiheit“ Argument für Rechtmäßigkeit

Ansonsten müssen sich aber Abgelichtete und Grundstücksbesitzer darauf einstellen, dass die einmal gemachten Aufnahmen voraussichtlich jahrelang im Netz zu finden sind. Der Konzern beruft sich dabei auf die sogenannte Straßenbildfreiheit – dass es urheberrechtlich erlaubt ist, das zu fotografieren, was von öffentlichen Plätzen ohnehin einsehbar ist.

Software-Schluckauf: Dieses Schild bei Pöring gibt es eigentlich nur einmal. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: Nur bei schönem Wetter wird gefahren

Wichtig ist für Google dabei, dass die Aufnahmen auch optisch etwas hermachen – plump gesagt: Im Schneesturm ist eine Fotografierfahrt sinnlos. Die Sprecherin erklärt: „Bei der Planung unserer Fahrten achten wir genau auf die Sonne, die hoch genug stehen muss, damit die Schatten nicht die Gebäude verdecken. Wir berücksichtigen auch das Wetter und die Temperatur, denn wir wollen nicht, dass Schnee, Nebel oder Regen zu Verzögerungen oder unscharfen Bildern führen.“

Golfer hat die Kamera von der Straße aus bei Ebersberg erwischt. © Google Street View

Google Street View im Landkreis Ebersberg: Wer findet weitere Kuriositäten

Dennoch schleichen sich Kuriositäten ein, von denen die Ebersberger Zeitung für diesen Artikel ein paar sammeln konnte. Sicherlich gibt es viele mehr, schließlich hat Google wohl bereits hunderte Straßenkilometer im Kreis Ebersberg abfotografiert und virtuell erkundbar gemacht. Jetzt sind Entdecker gefragt.

Spritpreis-Wahnsinn in Parsdorf im Sommer 2022 © Google Street View

Landmarke: Auch am Hamberger Windkraftwerk ist das Google-Kameraauto vorbeigefahren. © Google Street View

