S-Bahn-Unglück von Schäftlarn: Pfarrerin mahnt bei Gottesdienst für Opfer: „nicht nur verwundet am Leib“

Zahlreiche Retter in Kirche

Auch viele Helfer, etwa der Feuerwehr, waren zum Gottesdienst gekommen.

Etwa 500 Meter vom Unglücksort entfernt fand in St. Benedikt ein ökumenischer Gedenkgottesdienst für die Opfer des S-Bahn-Unglücks vom 14. Februar statt.

Schäftlarn - Das Zugunglück am Valentinstag in Ebenhausen, bei dem ein 24-jähriger Fahrgast ums Leben kam und 18 Menschen verletzt wurden, hat nicht nur die Isartalgemeinde tief erschüttert. Am Freitag fand ein ökumenischer Gedenkgottesdienst in St. Benedikt statt. Am Samstag wurde das Wrack des südlichen Triebkopfes der S-Bahn, die beim Unfall aus den Gleisen gesprungen war, mit einem Kran von der Bundesstraße auf einen Spezial-Tieflader gehievt und über die B 11 und durch München nach Gräfelfing transportiert.

Unter den Besuchern des Gottesdienstes waren neben Verkehrsministerin Kerstin Schreyer auch Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel sowie die beiden stellvertretenden Kreisbereitschaftsleiter des Roten Kreuzes Kreisverband München, Edith Amann und Michael Schönberger. Auch zahlreiche Bürger und Ehrenamtliche der Feuerwehr waren gekommen.

Pfarrer bei Opfer-Gottesdienst nach S-Bahn-Unglück: „Wir sind entgleist.“

+ Abtransport: Auf einem Spezialtransporter wurde das S-Bahn-Wrack am Samstag vom Unglücksort weggebracht. © Thomas Gaulke

„Wir sind entgleist, unser Leben ist aus der Spur geraten“, beschrieb Pfarrer Stefan Scheifele die durch das Unglück entstandene Situation. Er und seine evangelische Kollegin Elke Soellner sowie Pfarrerin Sabine Sommer und Pastoralreferentin Ingrid Karl beschworen das Bild eines in vier Teile zerbrochenen Rades herauf.

Sommer erinnerte im ersten Teil an den Verstorbenen Mustafa aus Afghanistan. „Sein Tod hat uns getroffen“, sagt sie. Der 24-Jährige saß ganz vorne in der Bahn. „Er hatte Pläne, wollte seinen Realschulabschluss nachmachen.“ Mustafa kam 2018 allein nach Deutschland und lebte zuletzt in der Asyl-Gemeinschaftsunterkunft in Wolfratshausen. Nun mussten seine Mutter und sein jüngerer Bruder über das Unglück informiert werden – „und mit ihm auch die Hoffnung auf ein besseres Leben begraben.“ Die Pfarrerin erinnerte auch an die Schwerverletzten. „Sie sind nicht nur verwundet am Leib, sondern auch in der Seele. Der Weg zurück ist mühsam. Der Moment des Zusammenstoßes hat ihr Leben erschüttert.“

S-Bahn-Unglück von Schäftlarn: Einsatz der Helfer gewürdigt

Scheifele versetzte sich in die zahlreichen Rettungskräfte vor Ort, die, egal, ob ehrenamtlich oder beruflich, ihr Bestes gegeben haben. „Sie haben sich dieser Ohnmacht mit Macht entgegengestellt.“ Doch dürfe man auch deren Familien und ihre Ängste nicht vergessen. „Da ist plötzlich ein lauter Knall, dann heult die Sirene, der Angehörige läuft los“, verdeutlichte Scheifele, der ebenfalls am Montagabend an der Unglücksstelle gewesen ist, das Geschehen. „Plötzlich kreisen Hubschrauber – und man weiß, es ist kein normaler Einsatz.“

Viele haben zum Zeitpunkt des Unglücks selbst auf die Heimkehr von Mitgliedern ihrer Familie gewartet. „Wo bist Du, gehts Dir gut?, wurde voller Sorge auf allen verfügbaren Kanälen gefragt“, sagte Soellner. Die Unbeschwertheit sei verloren gegangen, „die Angst wird in Zukunft mitfahren. Ebenso wie der erste Wagen leer bleiben wird“, so die Pfarrerin weiter. „Was gibt uns jetzt Halt und Geborgenheit?“ Sie setzt ihre Hoffnung auf den Glauben. „Die Angst darf keine Übermacht bekommen. Sobald wir die Kraft Gottes spüren, werden die Wellen der Angst kleiner.“

Nach S-Bahn-Unglück in Schäftlarn: Freude über Zusammenhalt

Dennoch, und trotz der vielen offenen Fragen gebe es auch Gründe, Dankbarkeit zu empfinden. „Für die vielen Rettungs- und Hilfskräfte, die uns Ruhe und Sicherheit vermittelt haben, für den Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft in der Dorfgemeinschaft“, zählt Karl ein paar Punkte auf. „Diese Dankbarkeit“, sagt sie und kommt so wieder auf das Bild des Rades zu sprechen, „macht den Kreis wieder rund.“ Denn wenn man alle vier Teile wieder zusammen setzt, entstehe ein Kreuz mit einer Nabe in der Mitte – ein Zeichen für einen durchkreuzten Lebensplan, Angst, Leid, Verlust. „Doch der Tod hat nicht das letzte Wort. Die Mitte hält alles zusammen und ist in Gott gegründet,“ betont Karl. „Mitten in der Bedrängnis ist auch das Rettende da.“