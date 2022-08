„Sch... Ausländerin“: Mann beleidigt Afghanin (25) an Bushaltestelle übelst - und schlägt dann auch noch zu

Ein symbolisches Schattenbild soll Gewalt gegen ein Kind darstellen. © Maurizio Gambarini/dpa

Unglaublich, was sich an einer Bushaltestelle in Gräfelfing ereignet hat: Ein Mann hat eine junge Frau rassistisch beleidigt. Doch damit nicht genug.

Gräfelfing - Eine junge Frau ist an einer Bushaltestelle in Gräfelfing bei München von einem Mann rassistisch beleidigt und geschlagen worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers vom Dienstag habe der 65-Jährige die Frau unter anderem als „scheiß Ausländerin“ beleidigt.

Gräfelfing: Mann beleidigt und verletzt Frau an Bushaltestelle

Als die 25 Jahre alte Afghanin gehen wollte, habe der Deutsche sie völlig unvermittelt geschüttelt, geschlagen und so leicht verletzt. Der Frau sei es am Freitag aber gelungen, die Polizei per Notruf zu verständigen.

Rassistische Beleidigung und Körperverletzung an Bushaltestelle: Mann wird festgenommen

Eine Streife nahm den Mann kurze Zeit später vorübergehend fest, wie der Sprecher weiter sagte. Gegen ihn werde nun wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. Die 25-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt.

