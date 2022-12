Autofahrer (75) übersieht rote Ampel auf B304 und rammt Linksabbiegerin (27)

Von: Josef Ametsbichler

Verkehr (Symbolbild) © Marijan Murat / dpa

Beim Linksabbiegen auf der B304 bei Grafing kracht es, eine Frau wird mittelschwer verletzt. Für die Polizei ist die Schuldfrage klar.

Grafing - Bei einem Vorfahrtsunfall an der Bundesstraße 304 ist eine junge Autofahrerin offenbar unverschuldet verletzt worden. Am Mittwochabend, 30. November gegen 19.30 Uhr, fuhr eine 27-Jährige aus dem Landkreis mit ihrem Auto auf der B304 Richtung Kirchseeon und wollte Höhe Seeschneid nach links in Richtung Grafing abbiegen. Die Ampel zeigte für sie Grünlicht, betont die Polizei.

Landkreis Ebersberg: Unfall nach Rotlicht-Verstoß auf B304

Ein 75-Jähriger aus dem Landkreis München fuhr zur gleichen Zeit mit seinem Pkw auf der B304 Richtung Wasserburg und übersah laut Nachbericht vom späten Mittwochabend das für ihn geltende Rotlicht. Es kam im Einmündungsbereich zum frontalen Zusammenstoß der Fahrzeuge.

Unfall im Kreis Ebersberg: Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro

Die 27-Jährige wurde dabei nach Polizeiangaben mittelschwer verletzt und nach ambulanter Behandlung vor Ort in die Kreisklinik Ebersberg eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten schätzen den Sachschaden auf eine Höhe von insgesamt ca. 20.000 Euro.

Die Feuerwehr übernahm während der Unfallaufnahme die Lenkung des fließenden Verkehrs und sicherte die Unfallstelle ab. Der Verkehr in östliche Richtung musste über Grafing umgeleitet werden.

